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Durante la conferencia Advancing AI 2026 en San Francisco, AMD presentó la sexta generación de procesadores EPYC, conocida como “Venice”, una plataforma diseñada para un escenario que la compañía llama Agentic AI.
Durante la conferencia Advancing AI 2026 en San Francisco, AMD presentó la sexta generación de procesadores EPYC, conocida como “Venice”, una plataforma diseñada para un escenario que la compañía llama Agentic AI.
/ Yanira Dávila
Por Yanira Dávila

Durante el evento Advancing AI 2026 en San Francisco, AMD presentó la sexta generación de procesadores EPYC, conocida como “Venice”, una plataforma diseñada para un escenario que la compañía llama Agentic AI: sistemas capaces no solo de responder preguntas, sino también de ejecutar tareas, coordinar herramientas, consultar bases de datos y tomar decisiones con mínima intervención humana.

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