China prepara una misión para impactar una nave contra el asteroide 2016 WP8, de unos 40 metros de diámetro, con el objetivo de probar una tecnología capaz de desviar objetos que en el futuro puedan amenazar la Tierra. El lanzamiento está previsto para diciembre de 2027 y la colisión ocurriría en abril de 2029.

La misión estará compuesta por dos sondas que viajarán juntas a bordo de un cohete Larga Marcha 3B/E. Una de ellas estudiará el asteroide antes y después del impacto, mientras que la otra chocará contra su superficie a cerca de 10 kilómetros por segundo, equivalentes a unos 36.000 kilómetros por hora.

La nave observadora utilizará la gravedad de Venus para alcanzar el asteroide a comienzos de 2029 y analizar su forma, movimiento y composición. Después de la colisión, permanecerá cerca para fotografiar los restos expulsados y medir cualquier variación en la trayectoria del cuerpo celeste, según China in Space.

El asteroide 2016 WP8 completa una órbita alrededor del Sol cada 341 días y no representa actualmente un peligro para la Tierra. Su tamaño todavía no se conoce con precisión, aunque su brillo permite estimar que tendría menos de 40 metros. Antes de elegirlo, China consideró otros tres objetivos: 2020 PN1, 2019 VL5 y 2015 XF261.

La iniciativa sigue el camino de la misión DART de la NASA, que en septiembre de 2022 impactó contra Dimorphos, un asteroide de unos 170 metros, y redujo en más de media hora el tiempo que tardaba en orbitar otro cuerpo. A diferencia de aquella prueba, China busca medir directamente el cambio en la trayectoria de un pequeño asteroide alrededor del Sol.