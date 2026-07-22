Imagen referencial de una nave espacial aproximándose a un asteroide. (Imagen generada con inteligencia artificial)
Imagen referencial de una nave espacial aproximándose a un asteroide. (Imagen generada con inteligencia artificial)
Por Redacción EC

China prepara una misión para impactar una nave contra el asteroide 2016 WP8, de unos 40 metros de diámetro, con el objetivo de probar una tecnología capaz de desviar objetos que en el futuro puedan amenazar la Tierra. El lanzamiento está previsto para diciembre de 2027 y la colisión ocurriría en abril de 2029.

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