Michael Collins a bordo del módulo de mando Columbia de la misión Apolo 11.
Michael Collins a bordo del módulo de mando Columbia de la misión Apolo 11.
Por Redacción EC

“Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Con esta frase dicha el 20 de julio de 1969 el astronauta estadounidense Neil Armstrong hizo historia como el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna, un trayecto épico por parte de la misión Apolo 11 que todavía no igualado y que se siente aún más sorprendente 57 años después de lo ocurrido debido a los desafíos técnicos a los que los científicos de la NASA tuvieron que sobreponerse.

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