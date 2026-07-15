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Resumen

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ChatGPT se convertiría en un alta voz inteligente con el nuevo dispositivo de OpenAI. (Foto: AFP)
ChatGPT se convertiría en un alta voz inteligente con el nuevo dispositivo de OpenAI. (Foto: AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia Europa Press

La firma tecnológica OpenAI se estrenará en el mercado de ‘hardware’ con un altavoz sin pantalla y portátil que actuará como un asistente inteligente para ayudar a los usuarios en la gestión el hogar conectado.

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