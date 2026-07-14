Durante el mes de julio suele llegar la esperada gratificación, para algunos empleos en Perú. Este pago también puede ser motivo para la renovación de equipos telefónicos que permitan hacer mejor un trabajo, las labores académicas o simplemente tener una mejor experiencia de entretenimiento.

Pero hay algunos pasos para tener una compra adecuada y evitar algunas decepciones con el celular adquirido.

En ese sentido, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recuerda a los usuarios la importancia de verificar la información del equipo antes de concretar la compra.

Una compra adecuada evitará sobre todo el bloqueo del dispositivo.

Y es que entre enero y junio de este año, el sistema del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) bloqueó más de 1.6 millones de terminales por no estar registrados en la lista blanca y que, sobre todo, tienen historial de IMEI alterado.

Osiptel plantea cinco recomendaciones. Primero, compara antes de comprar. Es decir, si estás pensando en renovar tu celular, utiliza Checa tu equipo móvil para conocer y comparar las características de distintos dispositivos y elegir el que mejor responda a tus necesidades.

También debes verificar que no tenga reporte de robo. Si vas a comprar un equipo de segundo uso, consulta el IMEI en la herramienta Checa tu IMEI para verificar que el equipo no tenga reportes que puedan ocasionar su bloqueo.

Por otro lado, si compras en el extranjero, regístralo. En el caso del uso personal, deberás solicitar a tu empresa operadora el registro del equipo en la lista blanca. Durante este trámite, la empresa verificará que el dispositivo cuente con un IMEI válido y solicitará la firma de una declaración jurada.

Otro paso importante es elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes ingresar a Checa tu plan para comparar las distintas alternativas disponibles y elegir la opción que mejor se ajuste a tu consumo y presupuesto. No olvides comprar en puntos de venta autorizados.