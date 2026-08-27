Apple acaba de anunciar que el 9 de septiembre realizará su evento anual para presentar su nueva línea de celulares iPhone. Si bien la compañía suele ser bastante hermética y no revela detalles de sus teléfonos antes de la presentación oficial, los rumores y filtraciones están a la orden del día. Gracias a ellos, hoy es posible tener una idea bastante clara de lo que podrían ofrecer los nuevos equipos.

Por ejemplo, es muy probable que este año solo veamos los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, además de un posible modelo plegable. El iPhone 18 regular se lanzaría en 2027, junto con una nueva generación de los iPhone Air. Se trataría de una estrategia de marketing que pretende darle más respiro al iPhone 17, que sigue bastante vigente y, de paso, competir contra Samsung y otros rivales chinos, que suelen lanzar sus flagships los primeros meses del año.

MIRA AQUÍ: Apple anuncia la fecha de presentación de sus nuevos iPhone 18 para el 9 de septiembre

Además de este cambio en las fechas de lanzamiento y del posible plegable, el 9 de septiembre marcaría otro hito: sería el primer evento bajo la tutela de John Ternus, quien, desde el 1 de septiembre, asumiría la sucesión de Tim Cook al frente de la compañía.

Tras esta breve introducción, ya podemos revisar los cambios y novedades que podrían traer los nuevos iPhone.

Imagen del iPhone plegablea creada por inteligencia artificial.

Un diseño continuista

Apple es una compañía que, si bien históricamente ha introducido grandes novedades en el mercado, muchas veces se aferra a sus ideas, por más que su público reclame cambios. Pasó con las cámaras de 12 MP, en una época en que otros celulares ya triplicaban esa cifra; también con el puerto Lightning, que la empresa mantuvo durante más de una década mientras el USB-C se consolidaba como estándar en gran parte de la industria. Finalmente, Apple cedió al cambio y obtuvo buenos resultados.

No obstante, mantener los aciertos no siempre es una mala idea. Con esa filosofía en mente, Apple seguiría apostando por la misma línea estética de los iPhone 17 Pro, que ya introdujeron varios cambios, como el voluminoso módulo fotográfico rectangular que ocupa toda la zona superior trasera y la adopción del aluminio en reemplazo del titanio como material protagonista.

Del módulo fotográfico se rumorea un aumento de tamaño, pues los ingenieros de la tecnológica estarían preparando mejoras en los sensores. Esto haría que las cámaras necesiten más espacio. Además, se esperaría una parte posterior de cristal, material que, a diferencia del aluminio, permite la carga inalámbrica.

En cuanto a los colores, todo parece indicar que el modelo naranja, que causó furor en Asia, quedaría fuera este año. En cambio, podríamos ver el clásico diseño plateado, un modelo negro y un llamativo iPhone azul celeste, un color más típico de los modelos regulares.

Apple renovó hace un mes su línea de teléfonos con el iPhone 17 y ahora sus usuarios buscan cambiar sus equipos. (Foto: AFP)

Cambios en la Isla Dinámica

En 2022, Apple implementó la Isla Dinámica, una interfaz que aprovecha el recorte físico de la cámara frontal para mostrar alertas y facilitar el control de distintas aplicaciones del celular. Inicialmente, la herramienta causó cierto recelo entre los usuarios, pero finalmente demostró su utilidad, al punto de que fue replicada por la competencia.

Han pasado cuatro años y recién se prevé un cambio en esta interfaz. De acuerdo con los rumores, el módulo de los nuevos iPhone 18 Pro sería 25 % más pequeño, gracias a que los sensores de reconocimiento facial se ubicarían debajo de la pantalla.

En cuanto al tamaño de la pantalla, se espera que las dimensiones —generosas de por sí— se mantengan. Así, tendríamos una versión Pro de 6,3 pulgadas y una Pro Max de 6,9 pulgadas.

Los paneles serían de tecnología LTPO+, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, y estarían fabricados por Samsung y LG.

Estos son algunos trucos que puedes hacer con la isla dinámica de los iPhone 14 Pro y Pro Max. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Procesadores más rápidos y eficientes

Reza el dicho que “lo de adentro es más importante que lo de afuera”, y en los celulares esa regla se cumple estrictamente. El chipset es el cerebro de cualquier smartphone y, aunque muchas empresas adoptan procesadores construidos por compañías especializadas como MediaTek o Qualcomm, Apple prefiere utilizar los suyos.

Este 2026, la familia iPhone 18 Pro integraría el SoC A20 Pro, una nueva generación que incorporaría varias mejoras frente a su predecesor. La pieza sería fabricada por la taiwanesa TSMC mediante un proceso de 2 nanómetros, lo que haría que los chips fueran hasta un 15 % más rápidos y un 30 % más eficientes que el A19 Pro.

Además, el SoC llegaría con la memoria RAM empaquetada directamente en el mismo módulo que el procesador. Sin embargo, estas mejoras y la mayor integración entre el procesador y la RAM podrían encarecer la fabricación, algo que eventualmente se reflejaría en el precio final de los equipos, en plena crisis de semiconductores.

Pese a ello, la nueva arquitectura mejoraría los tiempos de acceso y la latencia entre el procesador, la GPU, la NPU y la memoria.

En cuanto a la batería, aunque Apple suele mantener este dato en reserva, las filtraciones apuntan a una capacidad de entre 5.100 y 5.200 mAh para la versión más avanzada.

Cámaras: ¿hacia la apertura variable?

Durante mucho tiempo, el apartado de cámaras fue uno de los principales atractivos de Apple. Con los años, sin embargo, la competencia ha conseguido ponerse a su nivel. De acuerdo con los rumores, el fabricante estadounidense buscaría dar un golpe sobre la mesa con dos novedades: un nuevo teleobjetivo y una apertura variable.

Dentro de los sistemas de cámara, es habitual que el teleobjetivo concentre buena parte de las actualizaciones, por lo que no sorprendería que esa tendencia se mantenga este año. Aunque por ahora no se ha mencionado una mejora específica en el número de aumentos, sí se rumorea una mayor apertura y un nuevo sensor apilado desarrollado por Samsung.

Una mayor apertura permitiría que entre más luz al teleobjetivo. Así, las fotos con zoom podrían verse menos oscuras, con menos ruido y mejor detalle. El sensor apilado —una tecnología que organiza sus componentes en capas—, por su parte, podría procesar la información con mayor rapidez y captar mejor la luz. En la práctica, ayudaría a mejorar el rango dinámico, reducir el desenfoque en escenas con movimiento y lograr un enfoque más ágil.

Por otro lado, la apertura variable es una tecnología que otras marcas ya se han animado a probar, como Samsung con el Galaxy S9. A diferencia de los lentes con apertura fija, habituales en la mayoría de celulares, una cámara con apertura variable puede abrir o cerrar físicamente el diafragma según la escena. Esto le permite captar más luz en ambientes oscuros o limitarla cuando hay mucha iluminación, con el objetivo de mejorar la exposición, el detalle y el desenfoque natural.

(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 19 de septiembre de 2019, el nuevo iPhone 11 se muestra dentro de la Apple Store recientemente renovada en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. - La mayoría de los empleados de una tienda Apple de EE. UU. Votó para formar un sindicato el 18 de junio de 2022, una novedad para el gigante tecnológico, que hasta ahora ha tratado de desalentar los intentos de sindicalización (Foto de Johannes EISELE / AFP) / JOHANNES EISELE

El posible iPhone plegable

La gran sorpresa del evento podría ser el primer celular plegable de Apple, un dispositivo que, según los reportes, buscaría competir en el segmento dominado hasta ahora por los Galaxy Z Fold de Samsung. El modelo tendría una pantalla externa de unas 5,5 pulgadas y otra interna cercana a las 7,8 pulgadas, similar a la de una tablet pequeña cuando se despliega.

Apple habría puesto especial atención en la bisagra y en reducir al mínimo el pliegue visible en la pantalla, dos de los principales desafíos de este tipo de equipos. También se espera que utilice Touch ID en el botón lateral, en lugar de Face ID, y que cuente con dos cámaras traseras.

El precio sería uno de sus mayores obstáculos: las estimaciones lo sitúan por encima de los US$2.000. Aún no está claro si Apple lo presentará como iPhone Fold, iPhone Ultra u otra denominación, pero su llegada marcaría la entrada tardía —aunque esperada— de la firma en el mercado de los teléfonos plegables.

El precio sería otro de los grandes interrogantes. Las estimaciones más conservadoras sitúan al plegable cerca de los US$2.000, pero otros análisis elevan la cifra a un rango de entre US$2.300 y US$2.500, lo que lo convertiría en el iPhone más caro hasta la fecha. Como ocurre con el resto de sus especificaciones, Apple no ha confirmado ninguna de estas proyecciones.

Precios

Otro punto que genera expectativa es el precio. De acuerdo con estimaciones de analistas recogidas por MacRumors, el iPhone 18 Pro podría partir de los US$1.299 y el Pro Max de los US$1.399 en Estados Unidos, alrededor de US$200 más que sus antecesores. El alza respondería al mayor costo de componentes como la memoria, el almacenamiento y los chips fabricados con el proceso de 2 nanómetros. Apple todavía no ha confirmado esta información.