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Resumen

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Es muy probable que este año solo veamos los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, además de un posible modelo plegable. El iPhone 18 regular se lanzaría en 2027. (Foto: Apple)
Es muy probable que este año solo veamos los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, además de un posible modelo plegable. El iPhone 18 regular se lanzaría en 2027. (Foto: Apple)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Apple acaba de anunciar que el 9 de septiembre realizará su evento anual para presentar su nueva línea de celulares iPhone. Si bien la compañía suele ser bastante hermética y no revela detalles de sus teléfonos antes de la presentación oficial, los rumores y filtraciones están a la orden del día. Gracias a ellos, hoy es posible tener una idea bastante clara de lo que podrían ofrecer los nuevos equipos.

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