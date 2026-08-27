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Resumen

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En un ensayo el empresario Bill Gates toma el problema del desempleo que genera la IA. (Foto: magnific.com)
En un ensayo el empresario Bill Gates toma el problema del desempleo que genera la IA. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, propone crear una categoría de empleos “reservados para humanos” que no puedan ser sustituidos por la inteligencia artificial (IA), incluso si las máquinas son capaces de realizarlos, para afrontar así el impacto de la tecnología.

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