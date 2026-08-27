El cofundador de Microsoft, Bill Gates, propone crear una categoría de empleos “reservados para humanos” que no puedan ser sustituidos por la inteligencia artificial (IA), incluso si las máquinas son capaces de realizarlos, para afrontar así el impacto de la tecnología.

En un ensayo publicado este miércoles en su blog ‘Gates Notes’, el magnate y ahora filántropo propone “reservar trabajos” para los humanos cuando la presencia de una persona tenga un “valor especial”.

Entre los ejemplos que menciona figuran el cuidado infantil, mientras que en ámbitos como la educación y la sanidad aboga por “mantener a las personas al frente” y utilizar a la IA como apoyo.

“Había algo en los cuidados que le dieron a mi padre que era irremplazablemente humano. Ningún robot podría ni debería haberlo hecho”, señala al recordar los cuidadores que atendieron a su padre durante las últimas etapas del alzhéimer.

Gates sostiene que la cuestión no debe ser únicamente qué trabajos puede hacer una máquina “sino cuáles deberían seguir siendo realizados por personas”.

Como ejemplo, señala que una IA podría ser capaz de comunicar a un paciente que padece una enfermedad incurable, pero que eso no significa que deba ser la encargada de hacerlo.

El empresario plantea que algunos empleos podrían quedar “protegidos de forma permanente”, mientras que otros podrían “reservarse temporalmente para facilitar la transición de trabajadores” que llevan décadas en una profesión.

“Tenemos que pensar ahora cómo reducir la pérdida de empleos para que todos puedan compartir la prosperidad que genere la IA”, escribe.

Según Gates, “hasta el 40 % de los empleos podrían quedar dentro de algún tipo de categoría reservada a humanos”, aunque reconoce que “determinar qué trabajos deben protegerse y quién debe tomar esa decisión plantea muchas dificultades”.

El cofundador de Microsoft también propone modificar el sistema fiscal para “gravar la automatización”, incluidos los ‘tokens’ utilizados por sistemas de IA y los robots, con el objetivo de “compensar la pérdida de ingresos fiscales ante la sustitución de trabajadores y financiar programas de formación y protección social”.

También reclama la creación de marcos nacionales e internacionales para regular la IA, que, advierte, puede “facilitar ataques biológicos y cibernéticos contra hospitales, sistemas de agua o redes eléctricas” al “dar más poder a actores malintencionados”.