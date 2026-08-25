Primero un mito, luego un rumor y ahora una realidad con fecha de salida (parcialmente) confirmada. Michal Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt Red, anunció en redes sociales que “The Witcher 4”, secuela de su transformador videojuego, tiene programado salir en 2028, calificándolo de su proyecto “más grande, atrevido y ambicioso hasta la fecha”.

El juego, revelado por primera vez en 2022 y del que vimos el primer vistazo durante The Games Awards 2024, marca el inicio de una nueva saga para la franquicia basada en los libros de Andrzej Sapkowski, dejando atrás el protagonismo del ‘witcher’ Geralt de Rivia por el de su hija adoptiva Ciri.

Nowakowski adelantó que, similar a su predecesor, “The Witcher 4” contará también con un mundo “gigantesco e inmersivo” para explorar. También prometió una historia de profundo impacto y repleta de acción intensa.

To our beloved fans, players, and community:



As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQH — The Witcher (@thewitcher) August 24, 2026

Se trata de información esperanzadora, aunque al parecer la única que conoceremos del título en el futuro cercano. En cambio, Nowakowski se centró en el resto del video en el nuevo DLC para “The Witcher 3” titulado “Songs of the Past” (traducible a “Canciones del pasado”), a salir en 2027 y del que se revelará más en la apertura del Gamescom 2026 este 25 de agosto.

Pero para los que quieran más pronto un juego con sabor a “The Witcher” quizás les recomiende mirar a “The Blood of Dawnwalker”, otro juego de mundo abierto producido por el estudio Rebel Wolves, formado por ex trabajadores de CD Projekt Red, y dirigido por quien fue la cabeza de de “The Witcher 3”, Konrad Tomaszkiewicz.

El juego, que saldrá el próximo 3 de septiembre, se trata también de un RPG de acción al estilo de las aventuras de Geralt, ambientado en una nación europea ficticia en el siglo XIV que se ha visto conquistada por un grupo de vampiros, el jugador tomará el papel de Coen, un joven que deberá rescatar a su familia de la clase dominante de literales chupa sangres. Y como el ‘witcher’ de las historias, el protagonista Coen también se queda atrapado entre dos mundos, siendo un humano durante el día y vampiro durante la noche.