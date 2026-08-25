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"The Witcher 4" marcará el inicio de una nueva saga con Ciri, la hija adoptiva de Geralt de Rivia, en el papel protagónico.
"The Witcher 4" marcará el inicio de una nueva saga con Ciri, la hija adoptiva de Geralt de Rivia, en el papel protagónico.
/ CD Projekt Red
Por Juan Luis Del Campo

Primero un mito, luego un rumor y ahora una realidad con fecha de salida (parcialmente) confirmada. Michal Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt Red, anunció en redes sociales que “The Witcher 4”, secuela de su transformador videojuego, tiene programado salir en 2028, calificándolo de su proyecto “más grande, atrevido y ambicioso hasta la fecha”.

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