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Resumen

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Esta fotografía, tomada el 19 de abril de 2024, muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente con el logotipo de la plataforma china de redes sociales TikTok en una oficina en París (Foto de Antonin UTZ / AFP).
Esta fotografía, tomada el 19 de abril de 2024, muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente con el logotipo de la plataforma china de redes sociales TikTok en una oficina en París (Foto de Antonin UTZ / AFP).
Por Agencia Europa Press

La red social TikTok está contemplando la posibilidad de que los usuarios envíen dinero a través de los mensajes directos a ejemplo de servicios como Bizum y Venmo, ampliando con ello sus actividad financiera.

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