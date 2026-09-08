La espera ha terminado para los aficionados de Apple y aquellos ansiosos por conocer el nuevo iPhone 18. Este 9 de septiembre la compañía de la manzana tendrá su evento anual en el que presentará la última versión de su popular teléfono inteligente, incluyendo una anticipada iteración plegable, así como su más reciente catálogo de productos Apple Watch y AirPods.

El evento, titulado “Sorpresa y brillo” (“Surprise and shine” en inglés), también marca el primer gran reto de su nuevo jefe John Ternus, quien reemplazó a Tim Cook a inicios del mes tras 15 años al frente de la compañía. El nuevo CEO tendrá un trabajo complicado adelante, al tener que navegar al gigante tecnológico en esta nueva era de la inteligencia artificial – sector donde Apple parece rezagado – y el meteórico incremento de los precios de componentes como las memorias RAM. Todo esto mientras que busca equilibrar la dependencia de Apple respecto a China y la inmensa presión política proveniente desde la administración de Donald Trump.

¿Qué se sabe del evento?

Si bien el evento se está desarrollando dentro del más profundo secretismo por parte de Apple, detalles del mismo han sido revelados hasta la fecha, hasta el punto de que tenemos una idea bastante extensa de los productos que podrían aparecer durante la presentación.

El platillo principal del evento serán los teléfonos inteligentes de la compañía, en particular el primer teléfono plegable de Apple bautizado – según filtraciones – como “iPhone Ultra”, que buscará competir en un creciente sector dominado actualmente por el Galaxy Z Fold de Samsung. Según información preliminar, este nuevo modelo tendrá una pantalla externa de 5,5 pulgadas y otra interna cercana a las 7,8 pulgadas, detalles que podremos confirmar en la presentación del 9 de septiembre.

En la línea más convencional, la presentación también incluirá los teléfonos inteligentes de alta gama iPhone 18 Pro y iPhone Pro Max, cuya superioridad a los modelos del año pasado es esperada, si bien el porcentaje del mismo todavía es desconocido. Una gran ausencia sería el iPhone 18 regular, que según los rumores se lanzaría recién en 2027 con la nueva generación del iPhone Air.

El iPhone 18 será solo una parte del evento, en el que se espera que Apple también presente nuevas versiones de sus relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. También una versión mejorada de sus AirPods 5 y su HomePod Mini.

Un producto completamente nuevo que podría aparecer en la presentación es el “Home hub”, un dispositivo de control doméstico con el que Apple buscará entrar en el mercado de la domótica. Este aparato utilizará el reconocimiento facial y una versión de Siri más avanzada para sus funciones, mientras que en apariencia será similar a un HomePod Mini, aunque con una pantalla de 7 pulgadas.

Hora y lugar dónde ver la presentación

El evento de Apple tendrá lugar en la sede de la compañía en Cupertino, California, este 9 de septiembre, a las 12 p.m. hora de Perú. Para quienes quieran ahorrarse el viaje, una transmisión directa también estará disponible en la página oficial de Apple, la plataforma Apple TV y el canal de YouTube de la compañía.

Aquí los horarios para ver el evento en América Latina y España:

México: 11 a.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12 p.m.

Venezuela: 1 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2 p.m.

España: 7 p.m.