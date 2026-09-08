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Resumen

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El tema de la presentación de Apple de este año será "Sorpresa y brillo". (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
El tema de la presentación de Apple de este año será "Sorpresa y brillo". (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Juan Luis Del Campo

La espera ha terminado para los aficionados de Apple y aquellos ansiosos por conocer el nuevo iPhone 18. Este 9 de septiembre la compañía de la manzana tendrá su evento anual en el que presentará la última versión de su popular teléfono inteligente, incluyendo una anticipada iteración plegable, así como su más reciente catálogo de productos Apple Watch y AirPods.

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