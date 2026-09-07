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Películas como "Wargames" y "Terminator" ya nos advirtieron de los peligros de una IA descontrolada.
Películas como "Wargames" y "Terminator" ya nos advirtieron de los peligros de una IA descontrolada.
/ MGM
Por Agencia AFP

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos advirtió el lunes sobre la necesidad de elaborar rápidamente una gobernanza de la inteligencia artificial, afirmando que la IA avanzada puede “suponer un riesgo existencial para la humanidad”.

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