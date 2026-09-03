Nueva York se suma a otras ciudades que restringen el acceso tecnológico en menores. (Foto: magnific.com)
Nueva York se suma a otras ciudades que restringen el acceso tecnológico en menores. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

¿Una medida radical? La ciudad de Nueva York anunció que prohibirá el uso de inteligencia artificial (IA) generativa en las escuelas públicas por un periodo de un año, como parte de una iniciativa que busca incentivar el pensamiento crítico y las relaciones interpersonales a temprana edad.

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