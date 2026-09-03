¿Una medida radical? La ciudad de Nueva York anunció que prohibirá el uso de inteligencia artificial (IA) generativa en las escuelas públicas por un periodo de un año, como parte de una iniciativa que busca incentivar el pensamiento crítico y las relaciones interpersonales a temprana edad.

Y es que la medida se aplicará a escolares del programa preescolar (2 años) hasta el octavo grado. Esto implica efectos en unos 600 mil alumnos, informó la cadena CNN.

El anuncio lo planteó el alcalde Zohran Mamdani, junto al secretario de Educación de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels.

Según el alcalde, se “eliminará o desactivará los componentes de IA de más de 38 programas autorizados anteriormente que no cumplen con nuevos estándares de seguridad y supervisión”.

El medio indica que en Estados Unidos muchas comunidades han implementado límites al uso de tecnologías por el temor a que puede perjudicar el aprendizaje. Por ejemplo, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció restricciones al uso de pantallas en las aulas.

Esta nueva medida estará en evaluación por un grupo de educadores, padres, estudiantes y otras personas.

En el caso de los estudiantes de bachillerato, tendrán acceso a una lista limitada de herramientas de inteligencia artificial y recibirán cursos de “pensamiento crítico sobre la IA”. Los maestros sí podrán usar la IA para preparar sus clases.