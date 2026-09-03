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Resumen

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Esta firma compite con modelos cerrados de OpenAI o Anthropic. (Foto: huggingface.co)
Esta firma compite con modelos cerrados de OpenAI o Anthropic. (Foto: huggingface.co)
Por Agencia AFP

El gigante de los semiconductores Nvidia adquirirá la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por un monto de 12.900 millones de dólares, anunció este jueves la compañía en un comunicado.

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