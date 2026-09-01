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Resumen

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La superficie de Venus es demasiado caliente para albergar vida, pero su capa de nubes, formadas por gotitas de ácido sulfúrico, presenta temperaturas más suaves aptas para la vida.
La superficie de Venus es demasiado caliente para albergar vida, pero su capa de nubes, formadas por gotitas de ácido sulfúrico, presenta temperaturas más suaves aptas para la vida.
/ NASA
Por Agencia EFE

Las nubes de Venus son un ambiente altamente ácido, pero una nueva investigación en laboratorio sugiere que, incluso en condiciones extremas similares a esas, pudieran llegar a sobrevivir moléculas biológicas complejas.

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