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Resumen

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ChatGTP y Roblox asumirán un mayor escrutinio en sus funciones para evaluar y mitigar los riesgos sistémicos de sus algorimos, así como tendrán que someterse a auditorías independientes y otros requerimientos. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
ChatGTP y Roblox asumirán un mayor escrutinio en sus funciones para evaluar y mitigar los riesgos sistémicos de sus algorimos, así como tendrán que someterse a auditorías independientes y otros requerimientos. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia EFE

La Comisión Europea designó este lunes a ChatGPT como “motor de búsqueda de muy gran tamaño” y a Reddit y Roblox como “plataformas de muy gran tamaño” bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), al superar los 45 millones de usuarios mensuales en la UE que marca la ley como umbral para el régimen de supervisión más estricto de Bruselas.

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