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Resumen

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OpenAI viene reconfigurando el sistema de cobro de ChatGPT. Esta vez apunta a sus herramientas de trabajo. (Foto: AFP)
OpenAI viene reconfigurando el sistema de cobro de ChatGPT. Esta vez apunta a sus herramientas de trabajo. (Foto: AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Daniel Bedoya Ramos

OpenAI, una de las firmas más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), ha sorprendido con la implementación de nuevos límites en el uso de su servicio ChatGPT, específicamente para la cuenta Plus, lo que puede no ser del agrado de los usuarios de esta herramienta que lidera el mercado global de la IA.

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