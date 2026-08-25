OpenAI, una de las firmas más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), ha sorprendido con la implementación de nuevos límites en el uso de su servicio ChatGPT, específicamente para la cuenta Plus, lo que puede no ser del agrado de los usuarios de esta herramienta que lidera el mercado global de la IA.

El anuncio lo dio Thibault Sottiaux, jefe de Codex y ChatGPT. En un mensaje por su cuenta de X, el ingeniero y líder tecnológico indicó que desde este martes queda vigente un límite de cinco horas para las cuentas Plus en todo ChatGPT Work y Codex.

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“Lo había mencionado hace un tiempo, pero luego lo pospuse”, dijo.

Las razones de este nuevo límite giran básicamente en torno a dos motivos, según Sottiaux, “permite suavizar la carga en nuestra computación, permitiendo mantener el plan generoso en términos de uso semanal”.

Tomorrow we will bring back the 5h limit for Plus accounts across ChatGPT Work and Codex. I had mentioned this a while ago, but then postponed it.



This is necessary as (a) the 5h limit allows us to smoothen the load on our compute, allowing to keep the plan generous in terms of… — Tibo (@thsottiaux) August 25, 2026

Luego, también se refirió al tipo de usuario de la cuenta Plus, señalando que “son relativamente casuales y nuevos, pero luego también accidentalmente consumen todo su uso de la semana y luego se confunden, lo que no hace una gran experiencia”.

Este cambio en OpenAI no parece ser del agrado de sus usuarios. En la misma publicación de Sottiaux se hace evidente. Algunos rechazan ser llamados “usuarios casuales”, sugieren agregar un botón de encendido al límite de 5 horas, y también advierten que se podría perder más usuarios.

Se trata de un cambio que se suma a otros que se vienen dando, por lo pronto en Europa, como la implementación de publicidad en los chats para las cuentas gratuitas. De hecho, el límite de tiempo ya existía antes en los planes de OpenAI.

¿Cómo cambia esto a ChatGPT?

El ajuste que hace OpenAI termina teniendo un trasfondo económico.

Y es que ChatGPT Work no se puede entender solo como un agente de IA. Es un entorno de trabajo. Señala OpenAI que “reúne el contexto, crea documentos y presentaciones profesionales, y mantiene los proyectos en marcha”. La otra herramienta en discusión es Codex, que está dedicado a la ingeniería de software.

Además… Sottiaux entró para cambiar las reglas Thibault Sottiaux fue nombrado hace unos meses como director de productos principales de OpenAI. Es señalado por muchos medios como el encargado de hacer los cambios en la firma creadora de ChatGPT y convertirla en una “superapp”. Cuestionado sobre la motivación económica de OpenAI, en una reciente entrevista a TechCrunch indicó que "cuanto más valor y utilidad generemos para los usuarios, más dispuestos estarán a pagar por esa utilidad, y así es como siempre hemos visto ChatGPT". También agregó que tienen la responsabilidad de integrar la inteligencia artificial a todos.

Por ello, algunos usuarios que responden a Sottiaux apuntan que se penaliza a los desarrolladores y obliga a pagar planes más costosos.

¿Cuánto está costando acceder a los planes de OpenAI? El costo está basado en dólares. Su catálogo de planes es bastante variado, que cubre a usuarios como personas y grandes corporaciones.

Por un lado, se tiene el Plan Gratuito, que incluye una serie de límites al volumen e incluyen publicidad. También se tiene el Plan Go, que cuesta unos US$8 al mes (S/19.9) y es considerado el nivel de entrada económico.

Después se cuenta con el Plan Plus, de US$20 al mes (S/79.9) y que ha sido puesto en cuestión ahora. Ofrecía una gran variedad de ventajas, en especial para el trabajo, con herramientas de creación visual, acceso a funciones avanzadas y capacidades de investigación.

Luego, se tiene los planes Pro de US$100 y US$200 al mes (alrededor de S/395). Este tipo de plan está dirigido a desarrolladores y profesionales intensivos.

Sottiaux ha señalado que el límite de cinco horas no aplicará para estos planes, por lo que se cree afecta solo al Plan Plus. “Para los próximos meses, mantendremos el límite de 5h no habilitado para las suscripciones Pro $100 y Pro $200″, indicó en su mensaje.

Pero OpenAI también se dirige a corporaciones y para ello maneja los planes Business y Enterprise, que incluye el cobro por licencias corporativas que garantizan mayor privacidad y administración centralizada.