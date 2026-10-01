icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El debate en torno a la inteligencia artificial sigue abierto sobre la manera de regular su uso. (Foto: magnific.com)
El debate en torno a la inteligencia artificial sigue abierto sobre la manera de regular su uso. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

Los gigantes tecnológicos estadounidenses firmaron el martes en la Casa Blanca un código de buenas prácticas destinado a gestionar mejor los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial, ante la multiplicación de incidentes de seguridad relacionados con esta tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.