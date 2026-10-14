Google ha anunciado la disponibilidad global de Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) de frontera que se caracteriza por su capacidad en tareas complejas del mundo real a través de categorías como programación, finanzas, legal, ciberseguridad y ciencia.

El laboratorio de IA ha dado todos los detalles de Gemini 4 Argon en su web, que llega para reemplazar a Gemini 3 como su modelo de mejor rendimiento, y tras la avalancha de modelos flash que han ido incorporándose a través de todo su ecosistema a lo largo del año.

“Su profundidad y precisión a través de tareas de múltiples pasos lleva a Argon a superar a otros modelos de frontera en diferentes pruebas, liderando el Vals Index, que mide el rendimiento del modelo en sectores económicos críticos como finanzas, programación, legal y tareas relacionadas con los impuestos”, señala Google sobre Gemini 4 Argon, que también puntúa muy bien en ciberseguridad y ciencia.

Según las evaluaciones compartidas por la tecnológica, Gemini 4 Argon se sitúa en rendimiento a la par de Claude Opus 5.5 y GPT-6 Astra. Además de liderar el Vals Index, supera ampliamente a sus rivales en pruebas de investigación financiera compleja (Vals Finance Agent v2) y automatización de procesos empresariales.

También sobresale por su capacidad para procesar y razonar sobre grandes volúmenes de información, así como en pruebas de búsquedas en datos extensos, comprensión de vídeos de larga duración, interpretación de gráficos complejos e investigación científica avanzada.

No obstante, obtiene peores resultados en desarrollo de software de terminal y repositorios masivos, frente a los modelos Claude Opus 5.5 de Anthropic o GPT-6 Astra de OpenAI, y en el control del sistema operativo, donde GPT-6 Astra mantiene ventaja.

“Se comunica con claridad, manteniéndote siempre al tanto, y sigue las instrucciones de estilo mejor que cualquiera de nuestros modelos Gemini anteriores. Argon responde a las preguntas de manera más directa y con menos evasivas, no se repite más de lo necesario y evita los clichés en sus respuestas”, indica Google sobre su capacidad en la interacción con el usuario.

En lo que respecta a su precio, el modelo se lanza a un precio introductorio de 2 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada y 10 dólares por millón de ‘tokens’ de salida (los ‘tokens’ de entrada en caché tienen un descuento del 95 por ciento).

Google también ha compartido que Gemini 4 Argon representa su “conjunto de seguridad y protección más completo hasta la fecha”, y que ha colaborado con socios externos para medir las capacidades del modelo y probar las salvaguardas integradas en Argon a nivel de modelo para “prevenir generación de contenido dañino, garantizando un equilibrio entre utilidad y alineación ética”.

La tecnológica ha puesto a prueba su modelo de frontera en materia de ciberseguridad, riesgos biológicos y comportamientos autónomos para evitar que se desalinee. Se trata de una cuestión que ha ganado relevancia debido a los problemas que tuvo OpenAI, que le obligaron a pausar el entrenamiento de sus modelos de frontera.

Argon está disponible desde este martes para los usuarios de la ‘app’ Gemini y el modo IA del buscador de Google con una suscripción activa a Google AI Ultra o Pro, mientras que para desarrolladores se encuentra ya en el nivel de pago de la API de Gemini a través de AI Studio y Android Studio, y para las organizaciones en Gemini para negocios, la API y Google Antigravity.