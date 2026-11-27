Las cuentas personales de Google ofrecen 15 GB gratuitos que se comparten entre Gmail, Drive y Google Fotos. Aunque esta capacidad parece suficiente, los correos con archivos adjuntos, las fotografías, los videos y las copias de seguridad pueden ocuparla rápidamente. Cuando se alcanza el límite, los usuarios experimentan restricciones, como la imposibilidad de recibir mensajes, guardar imágenes o subir documentos. Contratar un plan de pago no es la única alternativa, pues existen opciones para recuperar espacio sin gastar dinero. Desde eliminar archivos innecesarios hasta reducir el tamaño de las fotografías y administrar los respaldos de WhatsApp, Google ofrece métodos para aprovechar mejor el almacenamiento. Descubre qué debes revisar para liberar espacio en tu cuenta sin pagar una suscripción.

¿CÓMO LIBERAR ESPACIO EN GOOGLE SIN CONTRATAR UN PLAN DE PAGO?

Los 15 GB disponibles incluyen los mensajes y archivos adjuntos de Gmail, los documentos de Drive, las fotografías y videos guardados en calidad original y las copias de seguridad de WhatsApp en Android.

Para recuperar capacidad, puedes comenzar con estas acciones:

Vaciar las papeleras: elimina definitivamente los elementos de Gmail, Drive y Google Fotos.

elimina definitivamente los elementos de Gmail, Drive y Google Fotos. Borrar archivos innecesarios: identifica documentos, grabaciones y fotografías que ya no necesitas.

identifica documentos, grabaciones y fotografías que ya no necesitas. Revisar los respaldos: elimina las copias de seguridad antiguas de dispositivos y aplicaciones.

elimina las copias de seguridad antiguas de dispositivos y aplicaciones. Administrar el contenido: comprueba qué servicios están utilizando más espacio.

Recuerda que los archivos enviados a la papelera siguen ocupando almacenamiento hasta que se eliminan permanentemente.

¿QUÉ CORREOS DE GMAIL OCUPAN MÁS ESPACIO?

Gmail permite encontrar mensajes pesados mediante comandos que puedes escribir directamente en su buscador. Algunas combinaciones útiles son:

has:attachment larger:10M: localiza correos con archivos adjuntos superiores a 10 MB.

localiza correos con archivos adjuntos superiores a 10 MB. filename:.pdf larger:5M: encuentra mensajes que contienen documentos PDF de más de 5 MB.

encuentra mensajes que contienen documentos PDF de más de 5 MB. older_than:2y has:attachment: muestra correos con adjuntos que tienen más de dos años.

Después de borrar los mensajes seleccionados, vacía la papelera. Google advierte que el almacenamiento puede tardar entre 48 y 72 horas en actualizarse. Además, los elementos eliminados definitivamente no se pueden recuperar.

¿CÓMO IDENTIFICAR LOS ARCHIVOS MÁS PESADOS EN GOOGLE DRIVE?

Ingresa a la sección ‘Almacenamiento’, ubicada en el menú lateral de Drive. Allí encontrarás los documentos organizados desde los que ocupan mayor capacidad hasta los más pequeños.

También puedes buscar archivos duplicados revisando aquellos cuyos nombres terminan en “(1)” o comienzan con “Copia de”. Otra alternativa es ingresar a ‘Copias de seguridad’ y ‘Gestionar aplicaciones’ para eliminar respaldos antiguos y datos ocultos de servicios conectados.

¿CÓMO RECUPERAR ESPACIO EN GOOGLE FOTOS Y WHATSAPP?

Los videos suelen consumir bastante almacenamiento. Revisa las grabaciones guardadas en Google Fotos, elimina las innecesarias y vacía su papelera.

También puedes convertir imágenes y videos de calidad original a calidad de ahorro de almacenamiento. Esta herramienta reduce las fotografías superiores a 16 megapíxeles y los videos que superan los 1080p. Solo está disponible una vez al día y algunos archivos no admiten la conversión.

En WhatsApp para Android, desactiva la opción ‘Incluir videos’ desde Ajustes, Chats y Copia de seguridad. Después, administra los respaldos desde ‘one.google.com/storage/management’. Ten cuidado: eliminar una copia es definitivo y podrías perder tus conversaciones si no tienes otro respaldo.

¿QUÉ SUCEDE SI NO LIBERAS ESPACIO EN TU CUENTA?

Cuando se supera el límite, Gmail puede dejar de recibir mensajes, Drive restringe algunas funciones y Fotos suspende las nuevas copias. Además, si permaneces dos años por encima de la cuota, Google podría eliminar contenido almacenado, aunque asegura que notificará previamente con al menos tres meses de anticipación, según informa Infobae.

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