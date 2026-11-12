Google Wallet para Android está desplegando el soporte para las llaves de casa digitales de los cierres de seguridad inteligentes compatibles que estén añadidos en Google Home y así se pueda acceder a la vivienda al acercar el móvil y sin necesidad de llave física.

La tecnológica ha dado los detalles desde la página de soporte de la nueva experiencia que está ya disponible a través de la vista previa pública de Google Home y que llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

La función se centra en la llave digital de la casa del usuario que, una vez añadida a Google Wallet, mediante la función ‘tocar para desbloquear’, permitirá acercar el móvil a la cerradura inteligente para acceder a la casa.

En concreto, esta nueva experiencia de la ‘app’ de Google funciona sin desbloquear el móvil gracias al uso del NFC, lo que significa que el móvil se convierte directamente en la llave de acceso al hogar tras acercarlo a la cerradura.

De todas formas, Google permite configurar los requerimientos para exigir el desbloqueo de pantalla o la autenticación biométrica para que se abra la puerta con la cerradura inteligente que tenga vinculada en Google Home, siempre que el móvil cuente con Android 9 o superior.

Por otro lado, la función de desbloqueo por aproximación (Unlock on Approach) requiere un teléfono móvil compatible con Aliro Ultra Wideband (UWB) y un cierre de seguridad compatible también con Aliro UWB. Entre los móviles que cumplen este requisito se encuentran la serie Pixel 10 Pro y superiores al igual que algunos Samsung Galaxy con UWB.

Aliro es el nuevo estándar abierto de acceso de la Connectivity Standards Alliance, que Google ayudó a desarrollar y que también está destrás de Matter, el protocolo para dispositivos conectados en el hogar.

Además, Google permite que los miembros del hogar en Google Home añadan la llave digital a su Google Wallet en su propio móvil Android. Asimismo, esta llave digital se sincroniza entre todos los móviles Android compatibles con sesión iniciada en la misma cuenta de Google Wallet, y aparece como una tarjeta en la app con el logo de Google Home y el nombre de la casa en la esquina superior derecha.

Los cierres de seguridad inteligentes compatibles con esta nueva experiencia son Aqara u400 (UWB y NFC), Schlage Sense Pro (NFC en el lanzamiento y UWB después) y Nuki Keypad 2 NFC. Google ampliará el soporte a más modelos próximamente.