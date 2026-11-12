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Resumen

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Google permite configurar opciones para abrir la puerta de la casa usando el teléfono. (Foto: google.com)
Google permite configurar opciones para abrir la puerta de la casa usando el teléfono. (Foto: google.com)
Por Agencia Europa Press

Google Wallet para Android está desplegando el soporte para las llaves de casa digitales de los cierres de seguridad inteligentes compatibles que estén añadidos en Google Home y así se pueda acceder a la vivienda al acercar el móvil y sin necesidad de llave física.

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