Una relación extramatrimonial, una presunta espía china y uno de los empresarios más poderosos del mundo tecnológico. Los ingredientes parecen sacados de una película de espionaje, pero forman parte del escándalo que sacude a Nvidia, el gigante estadounidense de los chips para inteligencia artificial (IA). Su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, admitió haber mantenido una relación sentimental con una empresaria identificada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como una espía china.

La polémica rebasa las fronteras de los negocios y salpica a los niveles más altos de la política, más aún en un contexto de guerra comercial entre EE.UU. y China, en la que ambas superpotencias se disputan la supremacía de la inteligencia artificial. Huang ha sido uno de los más importantes aliados de Donald Trump y socio clave en la visión del republicano por llevar la delantera en esta nueva “Guerra Fría”. De acuerdo con The New York Times, el empresario se ha convertido en una suerte de asesor presidencial, por lo que el temor es que pueda haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la IA.

El mismo Trump lo ha defendido. Tras ser consultado por la prensa, el jefe de Estado señaló que conversó por teléfono con Huang y este le afirmó que “no tenía idea que ella era una espía”.

El consejo de administración de Nvidia ha abierto una investigación a su director ejecutivo. Los miembros independientes elegirán a un asesor externo para que investigue. Según un portavoz de la compañía, Huang no formará parte del proceso de selección, aunque seguirá al frente de la empresa durante la investigación.

La mujer –identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang– es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

(Foto: AFP)

En un mensaje a los empleados de Nvidia el domingo, Huang pidió disculpas. “Le fui infiel a mi esposa”, escribió. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”.

Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%, y una figura extremadamente poderosa dentro de la empresa. Su posición es comparable a la que alcanzaron Elon Musk en Tesla y Steve Jobs en Apple por el grado de identificación entre estos empresarios y sus respectivas compañías.

Su control sobre Nvidia es prácticamente absoluto. La compañía, inicialmente orientada al desarrollo de tarjetas gráficas para videojuegos, alcanzó la cima de la industria tecnológica gracias a su apuesta por los chips y el software para inteligencia artificial. Nvidia fue la primera empresa cotizada en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares.

Ese poder también se extiende al propio consejo de administración. De acuerdo The New York Times, cuatro de sus diez integrantes mantienen vínculos históricos con inversionistas y empresas que trabajaron con Nvidia durante sus primeros años. Además, exempleados señalan que Huang ha considerado tradicionalmente al directorio más como una exigencia de gobierno corporativo que como un órgano determinante en las decisiones estratégicas de la compañía.

Fuera de Nvidia, Huang también ha consolidado una considerable influencia política. El empresario ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la política de IA de Trump. El año pasado, persuadió a la administración para que revirtiera las restricciones a la venta de chips a China. Este año ayudó a frustrar un proyecto regulatorio que pretendía mayor vigilancia sobre la IA. En su lugar, impulsó el compromiso de los más importantes líderes del sector para asegurar que sus productos cumplan con las medidas de seguridad voluntarias.

El problema para Nvidia es que, si el directorio decidiera apartar a Huang de su cargo, no existe un sucesor evidente para tomar las riendas del gigante tecnológico, ni siquiera un candidato interno de alto perfil, según el citado medio estadounidense. La situación contrasta con la de Apple, donde Tim Cook ya aparecía como sucesor natural de Steve Jobs antes de que este falleciera de un cáncer de páncreas.

No obstante, en los últimos años, el director ejecutivo de Nvidia ha otorgado mayor poder y autoridad a sus hijos en los asuntos corporativos. Su hijo, Spencer, es director de gestión de productos y desempeña un papel fundamental en las iniciativas de robótica de Nvidia. Su hija, Madison, es directora sénior de marketing de productos y también trabaja en robótica, así como en comunicaciones y marketing. Y su yerno, Nico Caprez, trabaja en el desarrollo de negocios de la empresa.

El mayor protagonismo de la familia en la empresa ha creado tensiones y recelos internos, dando la impresión de que Huang está preparando a sus hijos para que, eventualmente, lo sucedan. Pero por ahora, aun las decisiones más importantes de la compañía recaen en Huang, por lo que no hay una figura que salte a la vista para tomar las riendas del negocio.