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Resumen

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(Foto de ARCHIVO) El CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la presentación en CES 2025.Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%, y una figura extremadamente poderosa dentro de la empresa.
(Foto de ARCHIVO) El CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la presentación en CES 2025.Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%, y una figura extremadamente poderosa dentro de la empresa.
/ NVIDIA
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Una relación extramatrimonial, una presunta espía china y uno de los empresarios más poderosos del mundo tecnológico. Los ingredientes parecen sacados de una película de espionaje, pero forman parte del escándalo que sacude a Nvidia, el gigante estadounidense de los chips para inteligencia artificial (IA). Su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, admitió haber mantenido una relación sentimental con una empresaria identificada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como una espía china.

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