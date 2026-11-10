Santiago de Surco, Lima (PERÚ), 16/11/2026. Horario, lugar y todos los detalles de la misa del papa León XIV en Las Palmas, Lima. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Santiago de Surco, Lima (PERÚ), 16/11/2026. Horario, lugar y todos los detalles de la misa del papa León XIV en Las Palmas, Lima. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Por Redacción EC

La misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre a las 10:30 am en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, reuniría a 1,2 millones de personas, según estimaciones del Arzobispado de Lima. El recinto tendrá 14 accesos y habrá restricciones vehiculares en sus alrededores, por lo que la organización recomienda priorizar el transporte público y respetar la puerta y el horario indicados en cada entrada.

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