La misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre a las 10:30 am en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, reuniría a 1,2 millones de personas, según estimaciones del Arzobispado de Lima. El recinto tendrá 14 accesos y habrá restricciones vehiculares en sus alrededores, por lo que la organización recomienda priorizar el transporte público y respetar la puerta y el horario indicados en cada entrada.

Ante este escenario, Yango Ride, el servicio de movilidad de Yango Group, compañía tecnológica global, comparte cinco recomendaciones para planificar el trayecto completo: desde la salida de casa hasta la puerta de ingreso, y también el regreso. La planificación anticipada y el uso de herramientas digitales pueden facilitar los desplazamientos en eventos de alta afluencia. La mejor alternativa dependerá del punto de partida y de quiénes viajan: una familia con niños o adultos mayores puede necesitar menos transbordos o una caminata más corta.

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“En un evento de esta magnitud, el viaje no termina cuando uno baja del bus o del auto. Todavía falta la caminata, el control de ingreso y, sobre todo, la salida, cuando más de un millón de personas buscará volver al mismo tiempo. La tecnología puede ayudar a planificar mejor los desplazamientos, pero la coordinación previa también es fundamental. Nuestra recomendación es simple: decidir con la familia, antes de salir de casa, dónde bajarán y dónde se reencontrarán para regresar”, señala Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Ubica tu puerta de ingreso, no solo Las Palmas

El recinto tendrá 14 accesos y cada entrada indica el que te corresponde. Ubícalo en el mapa de Yango antes de elegir cómo trasladarte. Comparte la dirección exacta con tu grupo para que nadie llegue a un acceso distinto.

Revisa qué bus te deja más cerca

Los cierres pueden modificar los recorridos habituales. Compara qué rutas te acercan a tu acceso y cuánto tendrás que caminar desde el paradero. En la app puedes consultar rutas de transporte público y sus conexiones. Revisa también los cambios de servicio que anuncie la ATU.

Si vas en auto, baja fuera de los cierres

Si harás una parte del trayecto en vehículo, coordina una bajada permitida fuera del perímetro restringido. En la app selecciona un punto de descenso autorizado fuera de la zona de cierres y verifica la distancia que deberás caminar hasta tu puerta de ingreso. Revisa la distancia hasta tu ingreso para confirmar que todos tus acompañantes puedan completarla a pie.

Suma la caminata y los controles a tu tiempo de viaje

Al tiempo estimado del trayecto agrega la caminata y un margen para los controles de acceso. El ingreso estará habilitado desde la noche anterior, así que organiza tu llegada según el horario de tu entrada y el ritmo de tu grupo.

Acuerda el punto de reencuentro antes de entrar

“Frente a la entrada” no sirve como referencia al salir de un evento multitudinario. Elige una dirección concreta fuera de las restricciones y compártela con el grupo. Al terminar la misa, confirma que los paraderos y las rutas sigan habilitados antes de caminar hacia ellos. Si planeas regresar utilizando Yango, verifica que el punto de recogida esté fuera del perímetro restringido y en una zona donde esté permitido detenerse.

Finalmente, el Arzobispado de Lima recuerda que para ingresar son obligatorios el DNI físico y la entrada con código QR, impresa o digital. Los extranjeros deben llevar el pasaporte o carné de extranjería registrado, y los menores necesitan su propia entrada y su documento. Para las horas de espera, se recomienda llevar agua en botella de plástico, gorra, bloqueador solar y alimentos ligeros; el recinto contará además con puntos de hidratación. También conviene cuidar la batería del celular y seguir las indicaciones del personal autorizado.