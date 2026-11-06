El Yangwang U9 Extreme se convierte en el primer carro eléctrico de superar los 500 km/h. (Foto: BYD)
El Yangwang U9 Extreme se convierte en el primer carro eléctrico de superar los 500 km/h. (Foto: BYD)
/ BYD
Por Redacción EC

El Yangwang U9 Xtreme se convirtió en el primer automóvil de producción en superar la barrera de los 500 km/h. El hiperdeportivo eléctrico alcanzó una velocidad máxima de 503,17 km/h durante una prueba realizada el 1 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, superando así su propio registro anterior de 496,22 km/h, conseguido en Alemania en septiembre de 2025.

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