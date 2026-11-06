El Yangwang U9 Xtreme se convirtió en el primer automóvil de producción en superar la barrera de los 500 km/h. El hiperdeportivo eléctrico alcanzó una velocidad máxima de 503,17 km/h durante una prueba realizada el 1 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, superando así su propio registro anterior de 496,22 km/h, conseguido en Alemania en septiembre de 2025.

La prueba se desarrolló en la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra, sobre un tramo de 10 kilómetros cerrado especialmente para la ocasión. Al volante estuvo el piloto alemán Marc Basseng, quien completó cuatro recorridos durante dos jornadas de pruebas.

El resultado fue reconocido oficialmente por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y permitió al modelo obtener dos récords Guinness: el de mayor velocidad alcanzada por un automóvil de producción en una prueba en un solo sentido y el de mayor velocidad para un vehículo eléctrico de producción bajo las mismas condiciones.

¿Qué tecnología tiene el Yangwang U9 Xtreme?

Para alcanzar esta velocidad, el hiperdeportivo cuenta con cuatro motores eléctricos independientes, uno en cada rueda, que desarrollan una potencia combinada superior a los 3.000 CV. También incorpora una arquitectura eléctrica de 1.200 voltios y un sistema de vectorización de torque que distribuye la fuerza de manera independiente para mejorar el control del vehículo.

YangWang logró el récord en Dubai. (Foto: BYD) / BYD

Durante las pruebas, los ingenieros realizaron ajustes en la aerodinámica, la suspensión y la presión de los neumáticos para mejorar su estabilidad a velocidades extremas.

Este resultado también se suma a otro registro conseguido por el modelo en el circuito de Nürburgring Nordschleife, Alemania, donde completó una vuelta en 6 minutos y 59,157 segundos, estableciendo un récord para automóviles eléctricos de producción.

Cabe precisar que los 503,17 km/h corresponden a una prueba en un solo sentido y no a un promedio de velocidad en recorridos de ida y vuelta, metodología utilizada para establecer otros récords de velocidad máxima.