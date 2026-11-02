Un vehículo de más de 20 años puede contaminar hasta 53 veces más que uno de cinco años o menos, según cifras de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recogidas en el estudio “Euro 6 en el Perú: la transición postergada”, elaborado por Lima Cómo Vamos. La investigación también señala que la antigüedad promedio de los vehículos livianos en el país alcanza los 14,4 años, mientras que la de los pesados llega a los 16 años, lo que evidencia la necesidad de impulsar la renovación del parque automotor para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El estudio revela, además, que el parque automotor peruano casi se duplicó en los últimos 15 años, pasando de 1,9 millones de vehículos en 2010 a 3.6 millones en 2025. Este crecimiento representa un desafío para la calidad del aire, considerando que, en Lima y Callao, el transporte explica entre el 58% y 67% de la concentración ambiental de partículas finas PM2.5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y afectar el sistema cardiovascular.

Frente a este escenario, la adopción del estándar Euro 6 representa una oportunidad para reducir las emisiones del transporte. De acuerdo con la investigación de Lima Cómo Vamos, esta normativa establece límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 68% menores y de material particulado 80% menores respecto a Euro4. Sin embargo, su implementación requiere garantizar previamente la disponibilidad de combustibles compatibles, con un contenido máximo de 10 partes por millón de azufre, para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas tecnologías vehiculares.

Una transición sin la planificación adecuada podría generar efectos contrarios a los esperados. El documento advierte que la falta de combustibles compatibles puede ocasionar fallas mecánicas, mayores emisiones reales y riesgos para las garantías de los vehículos Euro 6. Asimismo, señala que recurrir a la importación de combustibles sin evaluar previamente su impacto económico podría elevar los precios y desincentivar la compra de unidades nuevas, dificultando la renovación de una flota vehicular que ya presenta altos niveles de antigüedad.

La antigüedad promedio de los vehículos livianos en el país es de 14.4 años, mientras que en los vehículos pesados alcanza los 16 años. (Foto: Lima Cómo Vamos) / Lima Cómo Vamos

En ese sentido, Lima Cómo Vamos plantea la necesidad de avanzar hacia una movilidad menos contaminante mediante una transición progresiva y ordenada, que articule los plazos de adecuación de las refinerías, la disponibilidad de combustibles y las exigencias para los vehículos nuevos.

La postergación de Euro 6 debe aprovecharse para establecer una hoja de ruta viable, acompañada de medidas de renovación vehicular, fiscalización de emisiones y promoción de tecnologías más limpias. El objetivo no es únicamente incorporar un estándar más exigente, sino garantizar que su implementación contribuya efectivamente a reducir la contaminación sin perjudicar a los consumidores.