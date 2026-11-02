Los carros antiguos contaminan más, no solo por la falta de filtros en el sistema de escape, sino por el tipo de combustible con alto contenido de azufre. (Foto: Lima Cómo Vamos)
Los carros antiguos contaminan más, no solo por la falta de filtros en el sistema de escape, sino por el tipo de combustible con alto contenido de azufre. (Foto: Lima Cómo Vamos)
/ Lima Cómo Vamos
Por Redacción EC

Un vehículo de más de 20 años puede contaminar hasta 53 veces más que uno de cinco años o menos, según cifras de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recogidas en el estudio “Euro 6 en el Perú: la transición postergada”, elaborado por Lima Cómo Vamos. La investigación también señala que la antigüedad promedio de los vehículos livianos en el país alcanza los 14,4 años, mientras que la de los pesados llega a los 16 años, lo que evidencia la necesidad de impulsar la renovación del parque automotor para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

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