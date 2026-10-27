Aceite de motor para autos. (Foto: Interseguro)
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/ Interseguro
Por Redacción EC

En el ámbito de la ingeniería automotriz, existe una relación directa entre las dimensiones de un propulsor y el volumen de lubricante necesario para su protección. Mientras un motor convencional de tres o cuatro cilindros en línea requiere entre 3.5 y 4.5 litros de aceite, por lo general un bloque V8 de gran cilindrada demanda entre 6.5 y 9 litros en cada mantenimiento preventivo. Este contraste responde estrictamente a las necesidades geométricas y arquitectónicas de cada planta motriz.

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