Perspectiva estratégica: Porsche presenta la próxima evolución de la emblemática identidad de diseño de la marca. (Foto: Porsche)
Perspectiva estratégica: Porsche presenta la próxima evolución de la emblemática identidad de diseño de la marca. (Foto: Porsche)
/ Porsche
Por Redacción EC

Porsche prepara un cambio importante en su oferta de deportivos. El nuevo Mission S anticipa el diseño de una futura familia de superdeportivos que se ubicará por encima del emblemático 911. A diferencia de modelos especiales que llegan como ediciones limitadas, la marca alemana plantea incorporar esta nueva plataforma de manera permanente a su catálogo.

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