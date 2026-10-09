En el competitivo sector automotor, mantener un modelo vigente es un desafío constante. Las marcas suelen recurrir al facelift o lavado de cara, una estrategia comercial aplicada a mitad del ciclo de vida de un vehículo (entre los 3 y 4 años de su lanzamiento) para refrescar su vigencia frente a la competencia. Sin embargo, este procedimiento genera opiniones divididas entre la eficiencia industrial y el bolsillo del consumidor peruano.

Por el lado de los beneficios, el facelift representa una jugada maestra en costos para los fabricantes. Al modificar elementos exteriores de rápido reemplazo —como los parachoques, la parrilla frontal o la incorporación de ópticas con tecnología LED—, las firmas evitan la millonaria inversión que exige diseñar una nueva plataforma o motorización desde cero.

Para el usuario, esto se traduce en la oportunidad de acceder a mejoras tecnológicas inmediatas, tales como pantallas de infoentretenimiento actualizadas o sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), sin pagar el precio de una generación completamente nueva.

La otra cara de la moneda afecta principalmente a los propietarios actuales. En el instante en que un modelo renovado pisa los concesionarios, la versión anterior sufre una depreciación acelerada en el mercado de seminuevos al lucir “anticuada” de un día para otro.

A esto se suma el riesgo de cambios estéticos polarizantes que no siempre comulgan con el ADN de la marca, o el desabastecimiento temporal de repuestos de carrocería específicos para el nuevo diseño durante sus primeros meses de rodaje.

En definitiva, el facelift sigue siendo la herramienta predilecta para reactivar las ventas en los salones de exhibición. No obstante, el comprador astuto debe evaluar si prioriza la última firma lumínica del mercado o aprovecha las liquidaciones de stock de las versiones precedentes.