China ha hecho una masiva apuesta por el mercado internacional de autos eléctricos.
China ha hecho una masiva apuesta por el mercado internacional de autos eléctricos.
Por Redacción EC

En el competitivo sector automotor, mantener un modelo vigente es un desafío constante. Las marcas suelen recurrir al facelift o lavado de cara, una estrategia comercial aplicada a mitad del ciclo de vida de un vehículo (entre los 3 y 4 años de su lanzamiento) para refrescar su vigencia frente a la competencia. Sin embargo, este procedimiento genera opiniones divididas entre la eficiencia industrial y el bolsillo del consumidor peruano.

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