Hyundai presentó la nueva generación de la Tucson, uno de sus modelos más importantes a nivel global, con cambios que van desde el diseño hasta la tecnología y las motorizaciones. La SUV crece en dimensiones y suma nuevas herramientas de asistencia a la conducción, además de versiones híbridas e híbridas enchufables.

El modelo adopta el lenguaje de diseño denominado “Art of Steel”, con una imagen más marcada en la parte frontal y nuevos grupos ópticos. También aumenta su tamaño: alcanza los 4,7 metros de largo, 1,905 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,785 metros.

La gama contempla motores a gasolina, una alternativa híbrida (HEV) y una híbrida enchufable (PHEV). La primera desarrolla hasta 245 hp, mientras que la segunda llega a 292 hp y utiliza una batería de 17,1 kWh. Según Hyundai, esta última puede recorrer hasta 81 km utilizando únicamente electricidad.

Los pasos de rueda del nuevo Tucson son de formas cuadradas al igual que el diseño de la carrocería. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El nuevo TUCSON encarna la visión del "SUV más audaz" a través de su diseño "Arte del Acero", un rendimiento híbrido mejorado, una eficiencia inteligente y el avanzado sistema de infoentretenimiento Pleos Connect. . (Foto: Hyundai) / Hyundai

Una cabina refinada y espaciosa mejora el confort diario con controles intuitivos, almacenamiento flexible y funciones de relajación disponibles. (Foto: Hyundai) / Hyundai

La Tucson híbrida también incorpora un nuevo sistema de gestión de la energía que permite mantener funciones como el aire acondicionado o la calefacción con el motor apagado. La marca apunta a un consumo de hasta 42 mpg (67 km/galón) en determinadas configuraciones.

El TUCSON XRT PRO amplía su capacidad de aventura con el sistema Smart Terrain Assist y tecnologías todoterreno avanzadas. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El interior del nuevo Tucson XRT PRO. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El nuevo Tucson también tendrá una versión todoterreno. (Foto: Hyundai) / Hyundai

Otra novedad es la Tucson XRT PRO, una variante orientada al uso fuera del asfalto. Cuenta con 210 mm de despeje al suelo, neumáticos todoterreno y elementos específicos para mejorar su desempeño en terrenos complicados.

En tecnología, la SUV incorpora el sistema multimedia Pleos Connect, acompañado por el asistente de voz Gleo basado en inteligencia artificial. También suma Smart Terrain Assist, que analiza las condiciones del terreno y adapta la conducción.

El nuevo Tucson tiene un diseño radicalmente diferente al que conocemos en el Perú. (Foto: Hyundai) / Hyundai

La nueva Tucson será lanzada inicialmente en Corea del Sur durante 2026. Posteriormente llegará a Norteamérica, Europa y otros mercados durante 2027.