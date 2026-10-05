Nuevo Hyundai Tucson hace su estreno mundial en Manhattan. (Foto: Hyundai)
Nuevo Hyundai Tucson hace su estreno mundial en Manhattan. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

Hyundai presentó la nueva generación de la Tucson, uno de sus modelos más importantes a nivel global, con cambios que van desde el diseño hasta la tecnología y las motorizaciones. La SUV crece en dimensiones y suma nuevas herramientas de asistencia a la conducción, además de versiones híbridas e híbridas enchufables.

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