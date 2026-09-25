Los peligros de la IA en los autos. (Foto: HackerCar)
Los peligros de la IA en los autos. (Foto: HackerCar)
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Por Redacción EC

Los autos modernos se parecen cada vez más a computadoras sobre ruedas. Incorporan conexión celular, Wi-Fi, Bluetooth, actualizaciones inalámbricas y sistemas de asistencia a la conducción. Estas funciones mejoran la experiencia al volante, pero también aumentan la cantidad de puertas digitales que un atacante podría intentar utilizar.

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