El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Durante los últimos años, Estados Unidos ha mantenido una posición restrictiva frente a la llegada de carros fabricados por marcas chinas. Sin embargo, una reciente declaración de Donald Trump abrió una posibilidad que podría modificar el escenario: el presidente estadounidense afirmó que aceptaría que compañías de China instalen fábricas de vehículos en territorio estadounidense, siempre que contraten trabajadores locales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.