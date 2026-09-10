Este es el nuevo diseño del Apple CarPlay. (Foto: Apple)
Este es el nuevo diseño del Apple CarPlay. (Foto: Apple)
/ Apple
Por Redacción EC

Durante el evento de presentación de la nueva generación del iPhone 18, la compañía de Cupertino no dedicó mención alguna a su plataforma para vehículos, Apple CarPlay. Sin embargo, la llegada del nuevo dispositivo de la manzana trae un panorama optimista y mejoras sustanciales para los conductores que utilizan este sistema día a día.

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