Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión, y a propósito de herramientas nuevas, te compartimos información detallada acerca del truco que ya puedes emplear para hacer oficial y efectiva la instalación de WhatsApp en CarPlay, la “forma más inteligente y segura de usar el iPhone mientras conduces”, según lo precisa la propia Apple.

EL NUEVO TRUCO EMPLEADO PARA UTILIZAR WHATSAPP EN EL CARPLAY DE APPLE

Con ayuda de Siri desde el 2014, los conductores de vehículos que cuentan con iPhone pueden realizar llamadas, devolver alguna perdida, y hasta escuchar mensajes de voz, siendo ahora WhatsApp el aplicativo compatible cuyas funciones figuran habilitadas para llevar a cabo dichos propósitos mediante CarPlay.

Hoy Apple confirma al respecto, que el mencionado sistema inteligente diseñado para integrarse a la pantalla de infoentretenimiento del vehículo, cuenta con la posibilidad de utilizar herramientas básicas de la popular plataforma desarrollada por parte de Meta, y tan solo actualizándolo para gozar de sus beneficios mediante nueva interfaz.

“CarPlay es compatible con otras apps de música, mensajes y voz del iPhone, y también con aplicaciones de terceros para aparcar, cargar vehículos eléctricos, pedir comida a domicilio o encontrar gasolineras”, puntualiza la compañía que cofundara Steve Jobs, remarcando además en relación a su uso, que desde los “ajustes de tu iPhone tienes la opción de ordenar las apps como quieras ...”.

LOS MEJORES TRUCOS Y ATAJOS QUE PUEDES EMPLEAR PARA MEJORAR EXPERIENCIA USANDO WHATSAPP WEB

Hoy el mundo se comunica a través de las redes sociales, y sobre todo mediante WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea desarrollado por Meta que además te ofrece una versión web donde puedes incluso navegar entre chats gracias a ciertos trucos y atajos empleados.

Uno de ellos tiene que ver precisamente con el uso de los siguientes comandos a fin de archivar, silenciar, eliminar o marcar conversaciones desde tu laptop u otro tipo de ordenador portátil, acceder a paneles de emoji, entre otras funciones trascendentales para agilizar experiencia:

Marcar como no leído (Ctrl + Alt + Shift + U)

Silenciar chat (Ctrl + Alt + Shift + M)

Eliminar chat (Ctrl + Alt + Retroceso)

Buscar dentro de un chat (Ctrl + Alt + Shift + F)

Cerrar chat (Escape)

Crear un nuevo grupo (Ctrl + Alt + Shift + N)

Panel de stickers (Ctrl + Alt + S)

Ampliar búsqueda (Alt + K)

Con respecto a los trucos que puedes probar usando WhatsApp Web, te contamos que activando la vista de escritorio y escaneando el QR de manera habitual, también puedes acceder a dicha versión desde una tablet, y hasta transformar cualquier imagen en un sticker sin pasos adicionales, mientras lees mensajes sin doble check azul, envías fotos en alta calidad, y terminas transfiriendo archivos como si estuvieras conectado a dispositivo móvil.

LAS 10 NUEVAS FUNCIONES QUE HABILITA META PARA WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas con el 2026 iniciado.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que ya te permiten generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

1- LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

2- CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

3- FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

4- BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

5- INDICADOR “EN LÍNEA” EN CHATS GRUPALES

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

6- DESTACA NOTIFICACIONES EN GRUPOS

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

7- ACTUALIZACIONES DE EVENTOS

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

8- REACCIONES QUE PUEDES TOCAR

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

9- ESCANEO DE DOCUMENTOS EN IPHONE

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

10- APLICACIÓN PREDETERMINADA PARA IPHONE

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

Tras detallarte cada una de estas 10 nuevas funciones que figuran operativas en WhatsApp, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo a fin de terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.