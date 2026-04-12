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Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión, y a propósito de herramientas nuevas, te compartimos información detallada acerca del truco que ya puedes emplear para hacer oficial y efectiva la instalación de WhatsApp en CarPlay, la “forma más inteligente y segura de usar el iPhone mientras conduces”, según lo precisa la propia Apple.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.