El fenómeno de ‘Las Guerreras K-pop’ está lejos de terminar. A un año de su estreno, la exitosa película continúa conquistando a millones de fanáticos y ahora ha inspirado una nueva tendencia entre los usuarios de WhatsApp. Cada vez más personas buscan llevar el universo de HUNTR/X a sus conversaciones mediante distintas opciones de personalización que circulan en redes sociales y plataformas digitales. El interés por este llamado “modo” ha despertado la curiosidad de quienes desean darle un aspecto diferente a la aplicación con elementos relacionados con el filme y su exitosa banda sonora. Descubre de qué se trata esta tendencia, cómo puedes personalizar WhatsApp con esta temática y por qué la producción sigue siendo un éxito mundial un año después de su lanzamiento.

¿EXISTE EL MODO ‘LAS GUERRERAS K-POP’ EN WHATSAPP?

No existe una función oficial de WhatsApp llamada “Modo Las Guerreras K-pop”. El nombre hace referencia a una tendencia creada por los propios fanáticos, quienes aprovechan distintas herramientas de personalización para transformar la apariencia de la aplicación con imágenes, sonidos y funciones relacionadas con la exitosa película. Todo el proceso puede realizarse utilizando las opciones disponibles en WhatsApp y el asistente Meta AI, por lo que no es necesario descargar programas externos ni modificar el funcionamiento de la aplicación.

(Foto: Biz-it Cowork)

¿CÓMO PERSONALIZAR WHATSAPP CON LA TEMÁTICA DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’?

Aunque WhatsApp no ofrece un modo oficial inspirado en la película, sí permite realizar varias personalizaciones para acercar la aplicación al universo de Las Guerreras K-pop. Estas son las principales opciones disponibles.

Crea imágenes inspiradas en la película con Meta AI

Inicia una conversación con Meta AI desde WhatsApp y escribe una descripción para generar ilustraciones basadas en el estilo del filme. Puedes solicitar imágenes de un grupo femenino de K-pop, atuendos futuristas o escenas con una estética anime. Cuando obtengas el resultado que más te guste, solo tendrás que guardarlo en la galería para utilizarlo más adelante.

Cambia el fondo de tus conversaciones

Una vez que tengas las imágenes generadas, entra a ‘Ajustes’, selecciona ‘Chats’ y luego ‘Fondo de pantalla’. Después, elige una fotografía de tu galería, ajusta el brillo o el encuadre según tus preferencias y guarda los cambios para darle un nuevo aspecto a tus conversaciones.

Conversa con Rumi y las demás integrantes de HUNTR/X

Meta AI también permite simular conversaciones con los personajes de la película. Solo debes pedirle que adopte la personalidad de Rumi o de cualquiera de las demás protagonistas para que responda con su forma de hablar, actitud y carácter, haciendo la experiencia mucho más inmersiva para los fanáticos.

Personaliza el tono de las notificaciones

Si quieres completar la experiencia, descarga previamente alguna canción de la película en tu dispositivo. Luego accede a ‘Ajustes’, abre ‘Notificaciones’, pulsa ‘Tono de notificación’, selecciona ‘Agregar tono’ y busca el archivo de audio para convertirlo en el sonido que escucharás cada vez que recibas un mensaje.

Las Guerreras K-pop. | Foto: Netflix

¿POR QUÉ ‘LAS GUERRERAS K-POP’ SIGUE SIENDO UN FENÓMENO?

A un año de su lanzamiento, la película mantiene una enorme popularidad gracias al impacto que consiguió en el streaming y en la cultura pop.

La película acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia de Netflix. Además, permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global.

Su influencia también trascendió el streaming. De acuerdo con el reporte “El año en búsquedas 2025” de Google, fue la película más buscada del año, ocupó el segundo puesto entre todas las tendencias generales y logró colocar tres de sus canciones entre las diez más buscadas.

A ello se suma que sus protagonistas se convirtieron en referentes que hoy inspiran tendencias, disfraces y nuevas formas de personalización en aplicaciones como WhatsApp, según informa Infobae.

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