Por Christian Gambini

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas para mantener el contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, el constante intercambio de mensajes y datos personales también puede exponer a los usuarios a intentos de acceso no autorizado. En medio de esta realidad digital, proteger la cuenta se vuelve una tarea fundamental para evitar posibles riesgos. Una señal que no debe pasar inadvertida es la llegada inesperada de un código de verificación. Este mensaje puede ser una advertencia de que alguien intenta registrar la cuenta sin autorización.