Los trucos son una de las funciones más buscadas por los seguidores de Grand Theft Auto, ya que permiten obtener ventajas y modificar diferentes aspectos de las partidas, desde conseguir dinero hasta acceder a recursos especiales para enfrentar a los enemigos. En GTA 6, Rockstar Games ha introducido cambios en este sistema, pues los jugadores ya no podrán utilizar los códigos desde el inicio, como ocurría en entregas anteriores. Ahora deberán avanzar en la historia de los protagonistas Jason y Lucía y cumplir determinadas actividades para habilitar beneficios como dinero adicional, munición ilimitada y vehículos especiales. Descubre qué debes hacer para desbloquearlos, cuáles son las combinaciones disponibles para PS5 y Xbox y qué restricciones existen al utilizarlos.

¿CÓMO SE DESBLOQUEAN LOS TRUCOS DE GTA 6?

Según recoge la Revista Mercado de las guías de GameRiv, TweakTown y Shacknews, primero se debe completar la campaña principal. GameRiv estima que tiene 91 misiones, aunque Rockstar no ha confirmado esta cifra.

Una vez terminada, se habilitará una sección especial dentro del menú de progreso del videojuego. Para encontrarla, debes abrir el mapa, ingresar a la pestaña de progreso y desplazarte hasta el extremo derecho, donde aparecerán los trucos disponibles y sus requisitos.

Sin embargo, completar la campaña no significa que puedas utilizar todos los códigos. Cada uno tiene condiciones particulares que debes cumplir para activarlo.

Las actividades que hayas completado durante la campaña también cuentan para alcanzar algunos de estos objetivos. Por ello, no necesariamente tendrás que repetir todos los desafíos después de terminar la historia.

¿CÓMO SE INTRODUCEN LOS CÓDIGOS EN PS5 Y XBOX?

De acuerdo con GameRiv, las combinaciones se ingresarían mediante el teléfono del personaje:

Presionar arriba en la cruceta para sacar el celular. Mantener L1 en PS5 o LB en Xbox. Presionar R1 en PS5 o RB en Xbox. Introducir la secuencia de flechas correspondiente.

El procedimiento todavía presenta diferencias entre las guías consultadas. Además, los códigos no funcionan si sus requisitos no han sido cumplidos.

¿QUÉ SUCEDE AL ACTIVAR UN TRUCO?

El juego deshabilita el guardado y los trofeos o logros durante esa sesión. Por eso, se recomienda guardar la partida antes de utilizar cualquier combinación. Esta restricción también afecta al truco de US$250,000, pues el dinero obtenido no se conserva al guardar los avances.

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS DE GTA 6 QUE YA SE CONOCEN?

GameRiv y TweakTown contabilizan 61 trucos en el videojuego. Sin embargo, GameRiv tenía documentadas 17 combinaciones hasta el 18 de noviembre de 2026. Estas son las secuencias conocidas:

PERSONAJE Y DINERO

Truco Combinación Requisito US$250,000 ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Terminar la historia Concentración ilimitada ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Terminar la historia Blindaje ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 100 entrenamientos Subir nivel de búsqueda ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Escapar 25 veces de búsquedas de tres estrellas

COMBATE

Truco Combinación Requisito Munición al máximo ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← 25 medallas de bronce o mejores Munición infinita ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ 25 medallas de plata o mejores Sin recargar ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ 25 medallas de oro Fuerza de ataque ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Terminar la historia Balas explosivas ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Golpear a 20 enemigos con daño explosivo Fuerza de vehículo ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓ Eliminar a 25 enemigos con vehículos

VEHÍCULOS, CLIMA Y FILTROS

Truco Combinación Requisito Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← 5 desafíos de compras MTL Pumper ← ↑ → ↓ ← → → ↑ Por confirmar Bulldozer HVY ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Descubrirlo en el menú de progreso Cambiar el clima ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Terminar la historia Filtro Cataclysm ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → → Descubrir el Vamos de Martha Filtro Dollhouse ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → 8 horas con la pareja

Entre los códigos pendientes destaca el del tanque Rhino, que requeriría completar todos los desafíos de supervivencia, según TweakTown. También faltan las combinaciones de la mayoría de los 21 vehículos disponibles.

¿LOS TRUCOS DE GTA 5 FUNCIONAN EN GTA 6?

No. Las combinaciones y los números telefónicos de GTA 5 no funcionan en la nueva entrega. Aunque regresan beneficios como la munición infinita y la aparición de vehículos, deben desbloquearse nuevamente mediante desafíos, según GameRiv.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS AL BUSCAR TRUCOS DE GTA 6?

Rockstar Games solo ha lanzado GTA 6 para PS5 y Xbox Series X|S, por lo que todavía no existe una versión oficial para PC, demo o beta. Aunque algunos analistas estiman que podría llegar en 2027, según Reuters, ESET advierte que los ciberdelincuentes aprovechan esta expectativa para distribuir archivos maliciosos.

Entre las principales modalidades de fraude se encuentran:

Versiones gratuitas o filtradas para PC: pueden contener programas que roban contraseñas.

pueden contener programas que roban contraseñas. Trucos y modificaciones descargables: esconden troyanos que pueden tomar el control del equipo.

esconden troyanos que pueden tomar el control del equipo. Betas y demos falsas: buscan obtener credenciales y datos personales.

buscan obtener credenciales y datos personales. Páginas falsas de inicio de sesión: imitan los portales de Rockstar, PlayStation y Xbox para robar cuentas.

imitan los portales de Rockstar, PlayStation y Xbox para robar cuentas. Sorteos y tiendas sospechosas: buscan conseguir dinero o información bancaria.

ESET también reportó que una cuenta llamada CyberLeek difundía supuestos materiales robados de GTA 6. Para el 12 de octubre, acumulaba 19 publicaciones de este tipo.

Para evitar estas amenazas, se recomienda comprar el videojuego únicamente en tiendas oficiales o establecimientos autorizados, no instalar archivos de procedencia desconocida y desconfiar de ofertas demasiado económicas o pagos exclusivos con criptomonedas. Tampoco se deben ingresar contraseñas en páginas que prometan desbloquear códigos.

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