La Navidad se acerca y muchas familias preparan sus viviendas para recibir esta celebración. Entre los principales elementos decorativos destaca el árbol navideño, cuyo lugar suele elegirse para que tenga protagonismo en la sala. Sin embargo, el feng shui, una antigua tradición china que busca mantener el equilibrio de los espacios, advierte que algunas zonas de la casa no serían apropiadas para instalarlo. Según esta filosofía, la ubicación del árbol y sus adornos puede influir en la armonía del ambiente, por lo que recomienda considerar los puntos cardinales y evitar ciertos espacios. Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, sus consejos pueden ayudar a mantener una vivienda ordenada. Descubre dónde no deberías colocar tu árbol de Navidad y cuáles son los sitios que recomienda esta tradición.

¿CUÁL ES EL PEOR LUGAR PARA COLOCAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

El centro de la sala es uno de los espacios que el feng shui aconseja evitar, aunque muchas personas lo consideran perfecto para exhibir la decoración. Esta zona recibe el nombre de sector Tai Chi y representa el corazón de la vivienda, relacionado con la salud, la estabilidad y el equilibrio del hogar.

La explicación está en los elementos que componen el árbol. El pino representa la madera, mientras que las luces y los adornos rojos simbolizan el fuego. Su combinación genera un movimiento energético que, según esta filosofía, no resulta apropiado para un espacio que debería conservar la calma.

Además, colocar un árbol grande en medio de la sala reduce el espacio disponible y dificulta el tránsito durante las reuniones familiares, según informa El Tiempo.

¿QUÉ OTROS LUGARES DEBES EVITAR PARA INSTALARLO?

El feng shui también señala otros espacios que podrían afectar la circulación dentro de la vivienda. Entre ellos destacan:

Frente a la puerta principal: puede dificultar el ingreso y reducir el paso de la luz y el aire. En pasillos angostos: los adornos y las ramas pueden convertirse en obstáculos para quienes transitan entre las habitaciones. Debajo de las escaleras: especialmente cuando se trata de un espacio reducido y con escasa ventilación.

¿DÓNDE ES RECOMENDABLE COLOCAR EL ÁRBOL SEGÚN EL FENG SHUI?

Esta tradición considera que cada orientación de la vivienda está vinculada con diferentes aspectos de la vida. Por ello, propone tres alternativas:

Oriente: representa la salud y la armonía familiar, además de relacionarse con el elemento madera. Suroriente: se vincula con la abundancia, la prosperidad y la estabilidad económica. Sur: está asociado con el reconocimiento y el éxito, por lo que resulta compatible con las luces y los adornos brillantes.

¿QUÉ ERRORES DEBES EVITAR AL DECORAR EL ÁRBOL?

También se recomienda no cubrir las ventanas ni bloquear las puertas, pues esto reduce la iluminación natural y dificulta la ventilación. Asimismo, colocar demasiados adornos puede generar una decoración recargada, algo que el feng shui relaciona con la pérdida de armonía.

Por último, aconseja apagar las luces antes de dormir para evitar un exceso de energía Yang. Esta medida también ayuda a prevenir accidentes eléctricos durante la noche.

Recuerda que estas recomendaciones responden a una tradición filosófica y no garantizan prosperidad ni beneficios para la salud.

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