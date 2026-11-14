¿Dónde no debes colocar el árbol de Navidad en casa? Esto recomienda el feng shui | Foto: Magnific
¿Dónde no debes colocar el árbol de Navidad en casa? Esto recomienda el feng shui | Foto: Magnific
Por José Templo

La Navidad se acerca y muchas familias preparan sus viviendas para recibir esta celebración. Entre los principales elementos decorativos destaca el árbol navideño, cuyo lugar suele elegirse para que tenga protagonismo en la sala. Sin embargo, el feng shui, una antigua tradición china que busca mantener el equilibrio de los espacios, advierte que algunas zonas de la casa no serían apropiadas para instalarlo. Según esta filosofía, la ubicación del árbol y sus adornos puede influir en la armonía del ambiente, por lo que recomienda considerar los puntos cardinales y evitar ciertos espacios. Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, sus consejos pueden ayudar a mantener una vivienda ordenada. Descubre dónde no deberías colocar tu árbol de Navidad y cuáles son los sitios que recomienda esta tradición.

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