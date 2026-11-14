El huevo y la carne son dos de los alimentos más reconocidos por su aporte de proteínas y su presencia habitual en una dieta equilibrada y variada. Sin embargo, existen otras opciones de origen vegetal que también destacan por su composición nutricional y que todavía son poco conocidas por gran parte de la población. Algunas de ellas aportan cantidades importantes de proteína, además de minerales y fibra que cumplen distintas funciones esenciales en el organismo y ayudan a mantener su correcto funcionamiento. Incluso pueden contribuir al cuidado de la salud intestinal y metabólica. Descubre cuál es esta legumbre, por qué destaca frente a otros alimentos y qué beneficios ofrece, así como las principales precauciones que debes considerar antes de incorporarla a tu alimentación diaria.

¿QUÉ ALIMENTO TIENE MÁS PROTEÍNAS QUE DOS HUEVOS MEDIANOS?

Se trata de los altramuces, una legumbre de origen vegetal que destaca por su concentración de proteínas. También conocidos como chochos o lupines, son una alternativa para quienes buscan incorporar otras fuentes de este nutriente a su dieta.

De acuerdo con la nutricionista Natalia Sirvent, una porción de 100 gramos supera el aporte proteico de dos huevos medianos. Esta característica resulta interesante porque las proteínas cumplen funciones importantes en el organismo, como:

Conservar la masa muscular. Participar en la reparación de los tejidos. Contribuir al desarrollo de diferentes procesos corporales.

A esto se suma su contenido de minerales como el magnesio, necesario para la actividad muscular, el sistema nervioso y el metabolismo; el hierro, fundamental para producir hemoglobina y transportar oxígeno; y el calcio, que interviene en la contracción muscular y fortalece los huesos y dientes.

Altramuces. | Foto: Magnific

¿CÓMO BENEFICIAN LOS ALTRAMUCES A LA SALUD INTESTINAL Y METABÓLICA?

Entre sus principales propiedades destacan:

Favorecen la digestión: su contenido de fibra contribuye al tránsito intestinal y ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota. Prolongan la saciedad: la combinación de proteínas y fibra ayuda a controlar el apetito y mantener la sensación de llenura durante más tiempo. Podrían reducir el colesterol: algunas investigaciones relacionan sus componentes con posibles efectos positivos sobre los niveles de colesterol en el organismo. Favorecen la sensibilidad a la insulina: sus nutrientes podrían contribuir a mejorar la respuesta del cuerpo ante esta hormona. Ayudan al control de la glucosa: tienen un índice glucémico bajo, por lo que producen un aumento más gradual del azúcar en la sangre.

Sobre estas características, Natalia Sirvent destacó que los altramuces contienen pocas calorías. Asimismo, señaló que su consumo permite mantener la energía sin experimentar picos de azúcar, según recoge El Tiempo.

¿CÓMO SE CONSUMEN LOS ALTRAMUCES Y QUÉ PRECAUCIONES DEBES TENER?

Los altramuces son fáciles de incorporar a las comidas, ya que suelen venderse preparados para consumir. Se pueden disfrutar como aperitivo, mezclarse con ensaladas o servirse junto a otros alimentos, sin necesidad de preparaciones que requieran demasiado tiempo.

Sin embargo, es importante prestar atención a su presentación. Si se compran envasados en salmuera, conviene retirar el líquido y lavarlos con agua para disminuir el sodio. También deben considerarse las posibles reacciones alérgicas, por lo que quienes tengan sensibilidad a esta legumbre o antecedentes de alergia a otros productos de la misma familia deben evitar consumirla.

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