Por Redacción EC

El arroz es uno de los alimentos indispensables en la mesa de millones de personas alrededor del mundo. De acuerdo con la FAO, este cereal aporta el 20% de la energía alimentaria que se consume a nivel global. Aunque se comercializa en diferentes presentaciones, existen denominaciones como añejo, extra y superior que pueden generar confusión al momento de elegirlo. Por ello, te explicamos qué características distinguen a cada variedad y cuál podría ser la más adecuada para tus comidas. Sin embargo, al momento de comprarlo, es común encontrar en los empaques denominaciones como añejo, extra y superior, cuyos significados no siempre están claros para los consumidores. En el caso de las categorías extra y superior, estos términos hacen referencia al porcentaje de granos partidos que contiene el producto, según explica un proveedor especializado. Por otro lado, la denominación añejo está relacionada directamente con las características que presenta el arroz al momento de cocinarse, especialmente su capacidad para quedar graneado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este cereal constituye un alimento esencial para numerosas poblaciones. Su consumo es predominante en 17 países de Asia y el Pacífico, 9 de América del Norte y del Sur, y 8 de África. Asimismo, aporta nutrientes como tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimentaria. En particular, el arroz integral conserva una mayor cantidad de componentes nutricionales en comparación con el arroz blanco pulido.

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