El arroz es uno de los alimentos indispensables en la mesa de millones de personas alrededor del mundo. De acuerdo con la FAO, este cereal aporta el 20% de la energía alimentaria que se consume a nivel global. Aunque se comercializa en diferentes presentaciones, existen denominaciones como añejo, extra y superior que pueden generar confusión al momento de elegirlo. Por ello, te explicamos qué características distinguen a cada variedad y cuál podría ser la más adecuada para tus comidas. Sin embargo, al momento de comprarlo, es común encontrar en los empaques denominaciones como añejo, extra y superior, cuyos significados no siempre están claros para los consumidores. En el caso de las categorías extra y superior, estos términos hacen referencia al porcentaje de granos partidos que contiene el producto, según explica un proveedor especializado. Por otro lado, la denominación añejo está relacionada directamente con las características que presenta el arroz al momento de cocinarse, especialmente su capacidad para quedar graneado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este cereal constituye un alimento esencial para numerosas poblaciones. Su consumo es predominante en 17 países de Asia y el Pacífico, 9 de América del Norte y del Sur, y 8 de África. Asimismo, aporta nutrientes como tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimentaria. En particular, el arroz integral conserva una mayor cantidad de componentes nutricionales en comparación con el arroz blanco pulido.

¿QUÉ APORTA EL ARROZ A TU ALIMENTACIÓN DIARIA?

Además de ser un ingrediente versátil para preparar diferentes platos, el arroz ofrece una serie de aportes nutricionales que pueden contribuir al funcionamiento del organismo:

Fuente de energía: contiene carbohidratos complejos que proporcionan energía al cuerpo y ayudan a cubrir sus necesidades diarias.

contiene carbohidratos complejos que proporcionan energía al cuerpo y ayudan a cubrir sus necesidades diarias. Aporte de minerales: contiene magnesio, fósforo y potasio, nutrientes que participan en procesos relacionados con el metabolismo energético, el funcionamiento del sistema nervioso y la salud cardiovascular.

contiene magnesio, fósforo y potasio, nutrientes que participan en procesos relacionados con el metabolismo energético, el funcionamiento del sistema nervioso y la salud cardiovascular. Fácil digestión: el arroz blanco, debido a su bajo contenido de fibra, suele ser una alternativa adecuada en determinadas dietas blandas y durante algunos procesos de recuperación digestiva.

¿POR QUÉ EL ARROZ INTEGRAL TIENE MÁS NUTRIENTES QUE EL BLANCO?

Una de las principales diferencias entre ambas presentaciones se encuentra en su procesamiento. El arroz integral conserva el salvado y el germen del grano, partes que contienen fibra y otros nutrientes. En cambio, el arroz blanco pasa por un proceso de pulido que elimina estas capas externas.

Por esta razón, la versión integral suele destacar por su mayor contenido de fibra alimentaria y determinados micronutrientes. No obstante, ambas alternativas pueden formar parte de una alimentación equilibrada, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada persona.

INGENIERA DE ALIMENTOS EXPLICA CÓMO CONSERVAR LAS COMIDAS PREPARADAS DURANTE VARIOS DÍAS

Los refrigeradores cumplen una función importante en la conservación de alimentos, pues permiten mantenerlos a bajas temperaturas y retrasar su deterioro. Sin embargo, almacenar preparaciones durante varios días sin tomar las precauciones necesarias puede comprometer su calidad y seguridad.

Sobre este tema, la ingeniera de alimentos Montse Meléndez utiliza sus redes sociales para compartir consejos relacionados con la manipulación, conservación y almacenamiento adecuado de las comidas preparadas en casa.

¿QUÉ DEBES EVITAR CUANDO COCINAS PARA TODA LA SEMANA?

“Si el domingo cocinas para toda la semana y metes todo al refrigerador, lo estás haciendo mal”, advierte la especialista. Según explica, una equivocación frecuente consiste en guardar todas las preparaciones en la refrigeradora con la intención de consumirlas durante más de siete días.

Como alternativa, Meléndez aconseja distribuir las porciones de acuerdo con los días en que serán consumidas y utilizar recipientes herméticos o bolsas adecuadas para su almacenamiento. También destaca la importancia de recurrir a la congelación cuando se busca conservar los alimentos por más tiempo.

La especialista señala, además, que no se debe prolongar indefinidamente el tiempo de almacenamiento en el congelador, pues las preparaciones pueden experimentar cambios en su sabor y textura. En ese sentido, menciona los tres meses como una referencia para evitar que la calidad de los alimentos se vea afectada.