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Resumen

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El bloqueo de vías se presenta en varias regiones del país. (Foto: Nuevo Noticias/ Tim Reyna Carrion)
El bloqueo de vías se presenta en varias regiones del país. (Foto: Nuevo Noticias/ Tim Reyna Carrion)
Por Carlos Gonzales

Diversos grupos de productores de arroz acatan desde el último lunes una huelga nacional indefinida y han bloqueado carreteras en distintos puntos del país en demanda de que declare en emergencia el sector agrario y se dicten medidas ante la caída del precio del arroz y el aumento de los precios de los insumos. Esta situación ha generado preocupación porque, de extenderse, puede impactar en el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y el abastecimiento de alimentos en Lima.

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