Diversos grupos de productores de arroz acatan desde el último lunes una huelga nacional indefinida y han bloqueado carreteras en distintos puntos del país en demanda de que declare en emergencia el sector agrario y se dicten medidas ante la caída del precio del arroz y el aumento de los precios de los insumos. Esta situación ha generado preocupación porque, de extenderse, puede impactar en el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y el abastecimiento de alimentos en Lima.

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Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), advirtió que el paro agrario representa un riesgo para la entrega del material electoral y que ha coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas la implementación de un plan de contigencia ante el actual escenario. “Pedirle al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario, que eso sí es un riesgo para el traslado. Hago una invocación para que los camiones y todo el material lleguen al país”, refirió.

El miércoles se desarrolló una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con la presencia de gobernadores regionales y dirigentes agrarios.

Productores protestan por el bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos agrícolas. (Foto: Nuevo Noticias -Tim Reyna Carrion)

Las vías bloqueadas en el paro agrario

Fuentes de Sutran indicaron a El Comercio que en los últimos días ha variado el número de vías bloqueadas durante el paro agrario, ya que los manifestantes dejan pasar los camiones por horas. Por ejemplo, el miércoles 27 de mayo la cantidad fluctuó entre 19 y 22, según pudo constatar este Diario. Esta situación ha originado que se formen largas filas de vehículos en las carreteras, por lo que la entidad recomendó a las personas que realizarán viajes terrestres a revisar su Mapa Interactivo de Alertas. Otra consecuencia del paro agrario es que muchas empresas de transporte interprovincial de Piura y Lambayeque han suspendido la salida de buses.

Los productores de arroz han restringido vías del sur, norte y oriente del país. En Arequipa, los manifestantes arrojaron sacos de arroz en la Panamericana Sur, y agricultores de Majes, Ocoña y Quilca marcharon por las calles de Camaná. Una situación similar se vio en Piura, donde los manifestantes bloquearon los accesos a las localidades de Catacaos, La Arena y Sechura. También han cerrado las vías que llevan a Sullana y Chiclayo. Incluso, lanzaron piedras a los camiones y se enfrentaron a la Policía, por lo que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Los manifestantes esperan que las autoridades del Gobierno atiendan sus demandas. (Foto: Nuevo Noticias - Tim Reyna Carrion/Facebook)

Decenas de agricultores marcharon en Chiclayo hasta el Gobierno Regional de Lambayeque para exigir el control sobre las importaciones de arroz y apoyo económico para los productores. En Pucallpa, bloquearon varios tramos de la carretera Federico Basadre, mientras que en la región San Martín el puente Sisa (provincia de Picota) y cinco tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry se encuentran obstruidos.

En Huánuco, productores de arroz de los distritos de la Morada, Aucayacu, Marañón y Alto Huallaga mantienen las vías cerradas con piedras y tierras.

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Hay un abastecimiento sostenido de arroz a Lima, según Midagri

Pese al bloqueo de vías por el paro agrario, el Midagri indicó que se registra un “abastecimiento sostenido hacia los principales mercados mayoristas de Lima”, lo que permite “mantener una oferta permanente y precios estables”.

El sector explicó que, de acuerdo con el reciente Reporte de Arroz del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP), las regiones de Lambayeque, San Martín y La Libertad encabezan el envío de arroz hacia la capital.

“De acuerdo con la información oficial, el arroz extra nacional registró un precio promedio de S/ 144.3 por saco de 50 kilos en el Mercado de Productores de Santa Anita, mientras que el arroz superior alcanzó S/ 97.5 y el arroz corriente S/ 91.9 por saco de 49 kilos, respectivamente, manteniéndose los precios estables en los últimos días”, indicó el Midagri en un comunicado.

Recordó que el arroz nacional continúa fortaleciendo su posicionamiento en los mercados internacionales gracias a la calidad del grano peruano y al esfuerzo conjunto de los productores agrarios. Señaló que, durante los últimos cinco años, el Perú exportó más de 45 mil toneladas de arroz a diversos mercados del exterior.

Las demandas de los productores de arroz

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, señaló que las protestas se deben al aumento del precio de los combustibles y fertilizantes, especialmente de la úrea, que es usado por los pequeños agricultores.

Las protestas de los agricultores es algo que se veía venir, pues, según Martha Ruelas Condori, presidenta de la Asociación de Productoras de Arroz del Valle de Majes, hace un año advirtieron al Poder Ejecutivo de la crisis en el sector arrocero y hace seis meses vienen pidiendo la declaratoria del estado de emergencia.

Actualmente, el precio del arroz es bajo y los costos de producción se han elevado, contó Walter Farfán, dirigente arrocero de Camaná. Por ello, planteó que se aplique la Ley 31071, que implica que las entidades estatales compren la producción de arroz en las localidades para abastecer los programas sociales. Aclaró que se exige protección para los agricultores y no subsidios.

Las autoridades del Gobierno se reunirán en Lima con un grupo de dirigentes agrarios y gobernadores regionales. (Foto: Nuevo Noticias - Tim Reyna Carrion/Facebook)

Yuri Jiménez, presidente de la Federación de Productores de Arroz de la región San Martín, cuestionó al Gobierno por no abordar sus reclamos, pues recordó que han tenido más de 25 reuniones con funcionarios, pero sin resultados. Propuso que el Estado compre 180 mil toneladas a “precios competitivos”. Aseguró que actualmente venden cada saco entre 70 y 80 soles, pero en el mercado su precio llega hasta los 180 soles. Además, señaló que la úrea tenía un costo en noviembre pasado de 90 soles, pero actualmente ha subido hasta los 160 soles.

Respuesta del Midagri

Fuentes del Midagri informaron a este DIDARIO que se están implementando medidas para atender al sector arrocero, pues recordaron que en mayo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) destinó 29 millones de soles para mejorar la ración de los comedores populares y ollas comunes, de los cuales de 10 a 12 millones serán para comprar arroz. Afirmó que el sector promueve el consumo de arroz en el país y que ha colocado 521 toneladas provenientes de las cooperativas de productores.

También señalaron que una mesa multisectorial evalúa ampliar a otras entidades del Estado, como INPE, Ministerio de Salud e Indeci, el alcance de la Ley Compragro, ya que actualmente la norma señala que solo los municipios están obligados a destinar no menos del 30% de compras de alimentos a los pequeños productores.