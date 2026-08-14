Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas de seguridad | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas de seguridad | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, a las 6:21 de la tarde, una notificación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) advirtió a miles de peruanos sobre la presencia de lloviznas y el incremento de vientos en sectores cercanos al litoral peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.