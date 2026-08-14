Este viernes 14 de agosto, a las 6:21 de la tarde, una notificación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) advirtió a miles de peruanos sobre la presencia de lloviznas y el incremento de vientos en sectores cercanos al litoral peruano.

El mensaje fue enviado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a teléfonos celulares, con recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que la población adopte medidas preventivas ante las precipitaciones.

Alerta de Sismate

CONOCE MÁS: Ministerio de Justicia investiga acceso no autorizado al Sismate tras emisión de alertas falsas

Ante el peligro, las autoridades recomendaron asegurar los techos de las viviendas, circular con precaución por calles y carreteras, manteniéndose informados a través de canales oficiales.

Esta alerta se suma a la enviada horas antes, a las 3:06 p. m., durante el II Simulacro Nacional Multipeligro de Defensa Civil, que planteó un escenario de tsunami ficticio y recomendó evacuar zonas costeras hacia áreas seguras.

La Plaza de Armas de Lima fue el centro de comando del simulacro, donde la presidenta Keiko Fujimori, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, supervisaron las acciones de respuesta. | Foto: GEC

MÁS INFORMACIÓN: Senamhi emitió alerta Sismate por lluvias de moderada intensidad en la costa centro y sur del Perú

¿Qué es el Sismate?

El Sismate es una herramienta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permite enviar alertas de emergencia a teléfonos móviles compatibles ubicados en zonas de riesgo.

El sistema utiliza la tecnología Cell Broadcast, que permite transmitir mensajes de manera simultánea a miles de equipos sin necesidad de registrar números telefónicos ni utilizar la red tradicional de SMS. Además, evita la saturación de las redes durante una emergencia.

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) tiene como objetivo salvar vidas. Foto: Andina

Su objetivo es alertar rápidamente a la población ante situaciones como sismos, tsunamis, lluvias intensas, huaicos u otros fenómenos que puedan representar un peligro.

Las alertas pueden enviarse de forma focalizada según la ubicación de los usuarios y llegan acompañadas de un sonido y vibración especial, incluso si el celular está en modo silencio.

El Sismate funciona a través de la señal celular de las operadoras móviles, por lo que no requiere conexión a internet ni consume datos móviles.