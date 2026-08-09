Senamhi alerta que 14 regiones de la sierra centro y sur serán afectas por fuertes lluvias.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país. El aviso meteorológico N.° 307, de nivel naranja, estará vigente desde este domingo 9 hasta el martes 11 de agosto y contempla lluvias, nieve, granizo y aguanieve en distintas zonas.

Las regiones que se encuentran bajo alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. De acuerdo con el Senamhi, se esperan acumulados de lluvia de entre 6 y 14 milímetros por día, principalmente en las zonas de la sierra centro y sur.

El panorama podría complicarse en las zonas de mayor altitud. El organismo meteorológico informó que se prevé la presencia de granizo por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que podrían registrarse nevadas significativas en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros. Las precipitaciones también estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 11 al 12 de agosto, se espera el incremento de temperatura en la #Costa.



✅ Se podría registrar un aumento en los niveles de radiación ultravioleta.



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Riesgo de huaicos y deslizamientos

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, debido a la posibilidad de deslizamientos y huaicos. También pidió revisar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante una eventual emergencia.

A la población se le recomendó proteger y reforzar los techos de sus viviendas, además de contar con mecanismos de alerta temprana como silbatos, campanas, alarmas o sirenas, coordinados con las autoridades locales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continuará monitoreando las regiones comprendidas en la alerta para coordinar las acciones necesarias.

Además, el Senamhi señaló que no se descarta que algunas lluvias puedan extenderse de manera dispersa hacia la costa. Por ello, las autoridades y ciudadanos de las regiones comprendidas deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días.