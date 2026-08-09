Senamhi alerta que 14 regiones de la sierra centro y sur serán afectas por fuertes lluvias.
Senamhi alerta que 14 regiones de la sierra centro y sur serán afectas por fuertes lluvias.
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país. El aviso meteorológico N.° 307, de nivel naranja, estará vigente desde este domingo 9 hasta el martes 11 de agosto y contempla lluvias, nieve, granizo y aguanieve en distintas zonas.

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