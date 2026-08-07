Un grave incendio forestal se registró en la provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco. El siniestro fue en el sector Ishcacancha, centro poblado de Pomayaros, distrito de Yanahuanca, donde un comunero perdió la vida.

Un segundo incendio afectó varias hectáreas de pastizales en el centro poblado de Chango, distrito de Chacayán.

De acuerdo con el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, Jhon Richard Pariño Jiménez, la emergencia se habría iniciado el martes 4 de agosto en la parte alta del cerro.

Explicó que, aunque aparentemente disminuyó durante la madrugada, las fuertes ráfagas de viento y los pastizales secos provocaron que las llamas se reavivaran la tarde del miércoles, extendiéndose rápidamente por la ladera.

Según las declaraciones del funcionario, el poblador Francisco Mayta Andrade, de 60 años de edad, habría intentado evitar que el fuego alcanzara su estancia y a sus animales, durante las labores para sofocar el incendio forestal, una roca, presuntamente fracturada por el intenso calor, impactó en la parte occipital de su cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento y posteriormente la muerte.

El cuerpo de la víctima fue trasladada a Yanahuanca. Foto: Andina

Pariño Jiménez informó que el incendio forestal consumió más de 100 hectáreas de pastizales secos en una zona de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 45 o 50 minutos en camioneta desde Yanahuanca y luego a unos 20 o 25 minutos de caminata. Precisó además que no se registraron daños en cultivos, ya que el área afectada corresponde principalmente a cobertura de pastizales naturales.

El cuerpo de la víctima fue trasladada a Yanahuanca a las 00.30 horas de este jueves por personal de la Policía Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres para las diligencias de ley.

“Por su parte la comuna carrionina en coordinación con la PNP realizan las investigaciones sobre el origen del incendio forestal para tomar medidas correctivas, se invoca a los ciudadanos no provocar incendios ya que pone en peligro la vida de los seres humanos”, indicó el municipio.

Las causas que originaron el incendio aún son materia de investigación y serán determinadas por las autoridades competentes.