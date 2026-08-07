Incendio forestal causó la muerte de un poblador en Pasco.
Incendio forestal causó la muerte de un poblador en Pasco.
Por Redacción EC

Un grave incendio forestal se registró en la provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco. El siniestro fue en el sector Ishcacancha, centro poblado de Pomayaros, distrito de Yanahuanca, donde un comunero perdió la vida.

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