En menos de 24 horas, la Carretera Central fue escenario de dos accidentes de tránsito que dejaron varios heridos y provocaron serias restricciones vehiculares en una de las principales vías que conecta Lima con la sierra y la selva central del país. El hecho más reciente ocurrió la mañana de este domingo en la zona de Ricardo Palma, mientras que un segundo siniestro se registró anoche en el tramo Pasco–Oroya.

El accidente más grave se produjo en el sector del puente Ricardo Palma, en el distrito de Santa Ana, provincia de Huarochirí, cuando un vehículo de transporte colectivo con destino a la sierra central chocó violentamente con un tráiler. De acuerdo con el parte policial, el chofer del transporte público habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en una curva peligrosa, un tramo conocido por su alta congestión vehicular y cerradas curvaturas.

Tras el impacto, personal del Cuerpo General de Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate, las cuales se vieron dificultadas debido a la deformación de la estructura del colectivo. Como resultado del choque, tres pasajeras resultaron con lesiones de gravedad: Mercedes Fernández Noriega (49), Marleny Caso (55) y Laura Caso Ortíz (66).

Las heridas fueron estabilizadas en el lugar por el personal médico y posteriormente trasladadas en ambulancias al Hospital José Agurto Tello de Chosica, donde permanecen bajo observación médica especializada.

El accidente obligó a restringir el tránsito en ambos sentidos de la Carretera Central, tanto hacia Lima como hacia la sierra y selva central. Agentes de la Policía Nacional del Perú vienen ordenando el flujo vehicular; sin embargo, se reportan extensas congestiones y retrasos que afectan a cientos de transportistas y pasajeros.

Horas antes, durante la noche del sábado, se registró un triple choque en el kilómetro 91+700 de la Carretera Central, en el tramo Pasco–Oroya, cerca del distrito de Ninacaca. En este hecho, varios ocupantes sufrieron golpes y contusiones, por lo que fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, donde se les practican exámenes médicos para descartar lesiones de mayor gravedad. Todos se encuentran estables.

La Unidad de Carreteras de la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades en ambos accidentes y evaluar las causas de la reiterada ocurrencia de siniestros en esta vía. Asimismo, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar las medidas de seguridad, respetar las señales de tránsito y evitar maniobras imprudentes, especialmente en los tramos de alto riesgo.

