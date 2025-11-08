Dos personas perdieron la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 179+200 de la carretera Canta-Huayllay, cerca de la represa Huascacocha, en el departamento de Pasco. El hecho se registró la tarde de ayer, cuando una camioneta de placa F2L-556 chocó frontalmente contra un tracto camión de matrícula AZO-778, perteneciente a la empresa Grifo Racing E.I.R.L.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta quedó completamente destruida, con el techo colapsado y las puertas desprendidas, mientras que los ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Las dos personas que viajaban en el vehículo menor murieron instantáneamente.

Horas después del accidente, David García, responsable del área de Seguridad Ciudadana y Serenazgo de Huayllay, confirmó la identidad de las víctimas:

Rosy Aranda Japa , de 40 años ,

, de , y Gaudencio Aranda Rivera, de 81 años, quienes viajaban juntos en la camioneta siniestrada.

El chofer del camión cisterna resultó ileso, pero fue detenido por la Policía y trasladado a la dependencia más cercana para las investigaciones correspondientes.

Violento accidente en carretera de Pasco deja dos fallecidos; víctimas fueron identificadas. (Foto: Andina)

Durante las diligencias, el tránsito vehicular quedó restringido en un solo carril, mientras se realizaban los trabajos de levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos. Finalmente, los restos fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley.

En un hecho paralelo, otro accidente de tránsito se registró en la Carretera Central, a la altura de Río Blanco, en el distrito de San Mateo de Huanchor. Dos vehículos colisionaron, dejando varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Según testigos, el exceso de velocidad y una posible invasión de carril habrían originado el siniestro. Agentes de la Policía de Carreteras de Chicla llegaron al lugar para auxiliar a los afectados y restablecer el tránsito, que permaneció restringido por varias horas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.