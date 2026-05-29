El Primer Simulacro Multipeligro 2026 realizado en la región Pasco movilizó este viernes a autoridades regionales, brigadas de primera respuesta y población organizada en distintos puntos del territorio como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura de prevención ante emergencias.

El ejercicio se desarrolló de manera simultánea en zonas urbanas y rurales, así como en instituciones educativas, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta y coordinación frente a desastres naturales y eventos provocados por la acción humana.

Según el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco (COER), elaborado al 80% de avance, el escenario simulado dejó un saldo hipotético de tres personas fallecidas, 20 heridas y 40 desaparecidas.

Simulacro en Pasco pone a prueba respuesta ante desastres en medio de heladas y friaje. (Foto: Andina)

Asimismo, se reportó la afectación de 80 viviendas, de las cuales 10 quedaron colapsadas y 12 inhabitables dentro del contexto del simulacro.

Las autoridades precisaron que la información continúa siendo verificada por los equipos técnicos desplegados en campo y que los datos forman parte del escenario de riesgo planteado para medir la capacidad de respuesta institucional.

Daños simulados en infraestructura y colegios

En el sector infraestructura, el reporte preliminar identificó 1.500 metros lineales de vías vecinales afectadas, además de daños en 50 metros de vías departamentales y dos puentes peatonales comprometidos.

También se informó sobre afectaciones simuladas en instituciones educativas y algunos establecimientos comerciales.

Pasco realiza simulacro de emergencia con escenario de viviendas colapsadas y vías afectadas. (Foto: Andina)

En varios colegios de la región, el simulacro se realizó en condiciones de friaje y temperaturas bajo cero registradas en zonas altoandinas de Pasco, con el fin de replicar escenarios reales de riesgo durante la temporada de invierno.

Heladas y radiación solar afectan a la región

De manera paralela, las autoridades regionales alertaron sobre el inicio de las heladas y el descenso de temperaturas desde el mediodía en distintas localidades de Pasco.

La situación afecta especialmente a niños, adultos mayores y a la actividad ganadera, principalmente ovinos y camélidos.

A ello se suma la intensa radiación solar registrada durante el día, lo que incrementa la exposición a rayos ultravioleta.

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a la población utilizar sombreros de ala ancha, bloqueador solar y ropa adecuada para prevenir daños a la salud.

Finalmente, el Gobierno Regional destacó que este tipo de simulacros permite fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias y mejorar los protocolos de coordinación interinstitucional ante eventuales desastres.