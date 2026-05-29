Resumen

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Más de 80 viviendas afectadas deja escenario simulado durante ejercicio multipeligro en Pasco. (Foto: Andina)
Más de 80 viviendas afectadas deja escenario simulado durante ejercicio multipeligro en Pasco. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Primer Simulacro Multipeligro 2026 realizado en la región Pasco movilizó este viernes a autoridades regionales, brigadas de primera respuesta y población organizada en distintos puntos del territorio como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura de prevención ante emergencias.

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