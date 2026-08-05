¡Atención, Perú! Todo lo que debes saber sobre el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 14 de agosto: hora y quiénes participan | Foto: Andina
¡Atención, Perú! Todo lo que debes saber sobre el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 14 de agosto: hora y quiénes participan | Foto: Andina
Por José Templo

El Perú se prepara para desarrollar el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad preventiva que reunirá de manera simultánea a ciudadanos, instituciones y autoridades con el objetivo de poner en práctica la respuesta ante una posible emergencia. Este ejercicio permitirá evaluar la organización de la población, comprobar el funcionamiento de las rutas de evacuación y fortalecer la preparación frente a sismos, tsunamis y otros peligros. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a participar con responsabilidad y tomar esta actividad como una oportunidad para fortalecer los planes familiares de emergencia, identificar posibles riesgos y actuar con mayor seguridad ante cualquier eventualidad. A continuación, te contamos cuándo se realizará, quiénes deben participar, cuál es la finalidad del simulacro y qué recomendaciones debes tener en cuenta para formar parte de esta jornada nacional de prevención.

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