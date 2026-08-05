El Perú se prepara para desarrollar el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad preventiva que reunirá de manera simultánea a ciudadanos, instituciones y autoridades con el objetivo de poner en práctica la respuesta ante una posible emergencia. Este ejercicio permitirá evaluar la organización de la población, comprobar el funcionamiento de las rutas de evacuación y fortalecer la preparación frente a sismos, tsunamis y otros peligros. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a participar con responsabilidad y tomar esta actividad como una oportunidad para fortalecer los planes familiares de emergencia, identificar posibles riesgos y actuar con mayor seguridad ante cualquier eventualidad. A continuación, te contamos cuándo se realizará, quiénes deben participar, cuál es la finalidad del simulacro y qué recomendaciones debes tener en cuenta para formar parte de esta jornada nacional de prevención.

¿CUÁNDO SERÁ EL SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2026 Y QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR?

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, a partir de las 3:00 pm, en todas las regiones del país. La convocatoria incluye a familias, estudiantes, trabajadores del sector público y privado, instituciones educativas, empresas y entidades estatales. Del mismo modo, participarán las autoridades nacionales, regionales y locales, junto con las organizaciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de medir la capacidad de respuesta y coordinación frente a una eventual emergencia.

Simulacro Nacional Multipeligro. | Foto: Andina

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2026?

La jornada se desarrolla en recuerdo del terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2007, que alcanzó una magnitud de 7.9 y dejó graves consecuencias en distintas regiones del país. El desastre ocasionó la pérdida de cientos de vidas, afectó a miles de familias y provocó la destrucción o inhabitabilidad de numerosas viviendas. Por ello, este ejercicio busca reforzar la cultura de prevención, promover la preparación ciudadana y recordar que actuar con rapidez y organización puede reducir significativamente los riesgos durante una emergencia.

¿QUÉ DEBERÁ HACER LA POBLACIÓN DURANTE EL EJERCICIO?

Durante el simulacro se recrearán distintos escenarios de riesgo. Si se trata de un sismo, al sonar las sirenas, bocinas, campanas o alertas, las personas deberán ubicarse primero en una zona segura y, posteriormente, evacuar de manera ordenada por las rutas establecidas hasta el punto de reunión. Si el ejercicio contempla un tsunami, quienes se encuentren en áreas cercanas al mar deberán desplazarse hacia zonas altas o lugares autorizados para evacuación.

Cabe mencionar que las autoridades podrían emitir mensajes mediante teléfonos celulares para orientar a la población durante el desarrollo del simulacro.

Simulacro Nacional Multipeligro realizado en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

¿QUÉ DEBE TENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Contar con una mochila de emergencia facilita afrontar las primeras horas después de un desastre. De acuerdo con Infobae, entre los artículos recomendados se encuentran:

Agua potable.

Alimentos no perecibles.

Linterna con pilas de repuesto.

Radio portátil.

Botiquín de primeros auxilios.

Mascarillas.

Artículos de higiene personal.

Ropa de cambio y manta.

Copias de documentos importantes.

Dinero en efectivo.

Silbato.

Cargador portátil para celular.

Llaves de la vivienda y bolsas resistentes.

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