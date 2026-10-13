La jornada de prevención, realizada alrededor de las 8 p. m., fue impulsada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) bajo el lema “¡Elige Prepararte!” y buscó poner a prueba las acciones de respuesta inmediata y evaluar los protocolos frente a situaciones de riesgo.
Representantes del INPE señalaron que este tipo de ejercicios son clave, pues “la prevención y preparación también son fundamentales para garantizar la seguridad en los establecimientos penitenciarios”.
En Lima Metropolitana, el simulacro involucró la respuesta ante un sismo de gran magnitud y posterior tsunami, con dos minutos iniciales para ubicarse en zonas seguras y el posterior desplazamiento hacia los puntos de reunión.
A nivel nacional, Indeci coordinó distintas modalidades del ejercicio según la geografía regional, simulando escenarios de precipitaciones intensas, inundaciones y deslizamientos.
En estas pruebas se promovió el uso de mochilas de emergencia, la asignación de roles y la recepción de avisos mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) para todo el territorio peruano.