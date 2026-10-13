Los internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho participaron en las acciones de prevención ante posibles desastres | Foto: Captura de Instagram (@inpegob)
Los internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho participaron en las acciones de prevención ante posibles desastres | Foto: Captura de Instagram (@inpegob)
Por Redacción EC

Este martes 13 de octubre, internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho participaron en el III Simulacro Nacional Multipeligro, un ejercicio de preparación frente a desastres naturales en todo el país, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en sus redes sociales.

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