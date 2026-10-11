La prevención volverá a ponerse a prueba este martes 13 de octubre, cuando se desarrolle el III Simulacro Nacional Multipeligro en todo el país. La jornada busca que la población esté mejor preparada para responder ante situaciones de emergencia y posibles desastres. Organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el ejercicio permitirá reforzar los conocimientos y las acciones necesarias para actuar frente a distintos escenarios de riesgo. La iniciativa busca promover una cultura de prevención entre los ciudadanos. Bajo esa premisa, las autoridades invitan a la población a participar activamente en esta actividad.

Con el lema “¡Elige Prepararte!”, el simulacro pretende recordar que estar preparados puede marcar la diferencia cuando ocurre una emergencia. La actividad también busca fomentar la organización familiar y comunitaria para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. En ese contexto, conocer las rutas de evacuación y reconocer las zonas seguras son medidas fundamentales para reducir los riesgos. La participación ciudadana será clave para fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles desastres. Así, esta jornada se presenta como una oportunidad para evaluar la preparación y corregir errores antes de enfrentar una situación real.

A esta hora empezará el III Simulacro Nacional Multipeligro organizado por Indeci este martes 13

La jornada de prevención tendrá lugar este martes a las 8:00 p. m., cuando ciudadanos de distintas regiones del país participen en el simulacro nacional. La actividad se desarrollará de acuerdo con los peligros identificados por cada gobierno regional, con el propósito de practicar una respuesta organizada ante posibles emergencias. En Lima Metropolitana y el Callao, los participantes pondrán a prueba sus acciones frente a un sismo y sus riesgos asociados. El ejercicio buscará reforzar la capacidad de reacción de la población ante un escenario de peligro.

En el resto del país, las actividades contemplarán situaciones vinculadas con movimientos sísmicos, lluvias intensas y otros eventos que podrían poner en riesgo a las comunidades. Cada escenario permitirá evaluar cómo actuar y qué medidas adoptar para proteger la vida. La participación ciudadana será fundamental para reconocer posibles fallas y mejorar la preparación ante una emergencia real. De esta manera, el simulacro se convierte en una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención en todo el territorio nacional.

¿Cómo está organizado el III Simulacro Nacional Multipeligro para las diferentes zonas del país?

El simulacro comenzará con el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas y otros dispositivos que anunciarán un sismo simulado. Durante los dos primeros minutos, los participantes deberán mantenerse en una zona segura antes de iniciar la evacuación. Luego, se desplazarán ordenadamente hacia espacios seguros al aire libre o puntos de reunión establecidos. En el recorrido, deberán llevar consigo su mochila de emergencia para estar preparados ante cualquier eventualidad.

Si durante el ejercicio se activa una alerta de tsunami, las personas tendrán que alejarse de la costa y dirigirse hacia zonas elevadas o edificios autorizados para la evacuación vertical. En las localidades ubicadas cerca de cerros o expuestas a deslizamientos, será necesario trasladarse a lugares seguros. Las indicaciones de las autoridades deberán seguirse en todo momento para evitar situaciones de riesgo. De esta manera, el simulacro permitirá poner en práctica las medidas de protección ante diferentes escenarios de emergencia.

También las zonas vulnerables con lluvias intensas con en el interior del país participarán del simulacro

Cuando el simulacro esté enfocado en lluvias intensas y los peligros que estas pueden desencadenar, el ejercicio comenzará con una señal de alerta. Sirenas, bocinas, campanas, teléfonos celulares y otros dispositivos servirán para anunciar el inicio de la emergencia simulada. A partir de ese momento, los participantes deberán mantenerse atentos y poner en práctica las medidas de prevención. La finalidad será fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles situaciones de riesgo.

Tras escuchar la alerta, las personas tendrán que evacuar de manera ordenada por las rutas previamente establecidas hasta llegar a una zona segura externa o punto de reunión. Durante el desplazamiento, deberán llevar su mochila de emergencia y evitar acciones que dificulten la evacuación. Asimismo, será fundamental atender las indicaciones de las autoridades y los voluntarios encargados de orientar a la población. El ejercicio continuará hasta que se comunique oficialmente su culminación.

Indeci recomienda el plan I-U-E-A-O para las familias en casos de emergencias ante una alerta

Ante el riesgo de una emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Emergencia basado en las vocales I-U-E-A-O: (I) Identificar los peligros dentro y fuera de la vivienda, (U) Ubicar zonas seguras y puntos de encuentro, (E) Elaborar un mapa de riesgos, preparar la mochila de emergencia y la Caja de Reserva, además de establecer una estrategia de comunicación, (A) Asignación de responsabilidades entre los familiares y la (O) Organización de los vecinos para participar en los simulacros.

Durante el ejercicio, los ciudadanos también podrán recibir avisos a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), una herramienta que envía notificaciones directamente a los teléfonos celulares sin requerir saldo ni datos móviles. Este mecanismo busca advertir oportunamente sobre situaciones que podrían poner en peligro a la población. Entre los eventos que puede reportar figuran tsunamis, actividad volcánica, huaicos, inundaciones, incendios forestales y aluviones. De esta manera, las alertas y la preparación familiar se convierten en elementos fundamentales para actuar con rapidez y reducir los riesgos ante una emergencia.

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