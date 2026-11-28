La sexta entrega de “The Chosen” (Los Elegidos) entra en su recta final en streaming. Tras el impacto de los primeros cuatro episodios, que narran en tiempo real las horas previas a la crucifixión de Jesús, la audiencia espera el lanzamiento del capítulo 5. El estreno llega este domingo 29 de noviembre de 2026 en exclusiva a través de Prime Video

Hora confirmada de estreno del Capítulo 4 de la Temporada 6 de “The Chosen”

De acuerdo con el calendario oficial publicado por Amazon MGM Studios y 5&2 Studios, el quinto episodio de la sexta temporada —titulado “6:00 a. m. - 7:00 a. m.”— estará disponible el domingo 29 de noviembre de 2026.

Perú: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Colombia: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Ecuador: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Panamá: 3:00 a.m.

3:00 a.m. México (CDMX): 2:00 a.m.

2:00 a.m. Costa Rica: 2:00 a.m.

2:00 a.m. El Salvador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Guatemala: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Venezuela: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Bolivia: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Chile: 4:00 a.m.

4:00 a.m. República Dominicana: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Argentina: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Uruguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Paraguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Brasil: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Estados Unidos (Hora del Este - ET): 5:00 a.m. / (Hora del Pacífico - PT): 2:00 a.m.

5:00 a.m. / 2:00 a.m. España: 10:00 a.m.

¿Dónde ver el capítulo 5 de la temporada 6 de “The Chosen” gratis y en español?

Al igual que en entregas anteriores, la producción mantiene su compromiso de accesibilidad global, permitiendo que los espectadores accedan al contenido sin costo alguno a través de sus canales oficiales.

Aplicación oficial de “The Chosen”: Disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Ofrece la mejor calidad de imagen, opciones de doblaje al español latino y castellano, además de subtítulos en múltiples idiomas. Sitio web oficial: Puedes ingresar directamente desde cualquier navegador web a través de la plataforma de streaming oficial de la serie (watch.thechosen.tv). Canal oficial de YouTube: El estreno mundial en vivo se transmite simultáneamente a través de YouTube, ideal para verlo desde un Smart TV o compartir comentarios en tiempo real con la comunidad. Plataformas de streaming (Prime Video, Netflix y Peacock): Como suele ocurrir con el modelo de distribución de la serie, los episodios llegan a servicios comerciales unas semanas después de completar su ventana de lanzamiento exclusivo en la app oficial.

¿Qué veremos en la Temporada 6 de “The Chosen”?

La sexta temporada marca un punto de inflexión narrativo y emocional en toda la serie. Tras los eventos ocurridos al cierre de la quinta entrega en Jerusalén, el tono se vuelve significativamente más íntimo, tenso y dramático.

El camino hacia el Gólgota: Esta entrega abarca las horas más oscuras y trascendentales, centrándose en el arresto, los juicios y el sufrimiento de Jesús, mostrado desde la perspectiva humana y cercana de sus discípulos y allegados.

Esta entrega abarca las horas más oscuras y trascendentales, centrándose en el arresto, los juicios y el sufrimiento de Jesús, mostrado desde la perspectiva humana y cercana de sus discípulos y allegados. El impacto en los apóstoles: Veremos cómo la fe de figuras clave como Pedro, Juan, María Magdalena y la propia madre de Jesús es puesta a prueba frente a la incertidumbre y el temor.

Veremos cómo la fe de figuras clave como Pedro, Juan, María Magdalena y la propia madre de Jesús es puesta a prueba frente a la incertidumbre y el temor. Producción cinematográfica: Dallas Jenkins y su equipo han confirmado que esta temporada cuenta con el mayor despliegue técnico y escenográfico hasta la fecha, diseñado para preparar el terreno hacia el desenlace definitivo en la séptima temporada.

Calendario de lanzamiento de los próximos capítulos

Para esta sexta entrega, se mantiene el formato de estrenos semanales mediante transmisiones en vivo los días domingo, permitiendo que la audiencia procese cada episodio de forma colectiva antes de la llegada del siguiente capítulo. Una vez finalizado el estreno en vivo de cada semana, el episodio queda almacenado de forma permanente en la aplicación oficial para que puedas volver a verlo en cualquier momento.

Tráiler oficial de la Temporada 6 de “The Chosen”

Ficha técnica