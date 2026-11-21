Hay producciones que se devoran en maratón y otras que se esperan semana a semana, con la ansiedad de quien conoce el final de la historia. Y “The Chosen” (en español: “Los elegidos”) pertenece al segundo grupo, con una sexta temporada centrada en las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión. Así, si te gustaría saber cuándo llega el episodio 4 de esta entrega de la serie de Amazon Prime Video, a qué hora se estrena y qué conviene recordar antes de darle play, esta nota es para ti.

Vale precisar que el capítulo 06x03 del show televisivo se concentró en el juicio nocturno ante Caifás.

Aquí, Pedro negó tres veces a Jesucristo antes de que cante el gallo, mientras que Nicodemo, Yussif y Matías reunieron pruebas en las Escrituras, sin saber que Caifás los engañó.

Antes de continuar, mira el episodio debut de “The Chosen” - Temporada 6:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

Este capítulo llega a las pantallas el domingo 22 de noviembre del 2026, bajo el título “5:00 a.m. – 6:00 a.m.” y tiene una duración de 1 hora y 1 minuto.

Cabe resaltar que los tres primeros episodios de esta entrega de la serie se publicaron juntos el domingo 15 de noviembre y, a partir de allí, se suma un lanzamiento por semana.

Luke Dimyan es el actor que interpreta a Judas Iscariote en la serie televisiva "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

El estreno del capítulo 4 de la sexta temporada de “The Chosen” respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) del domingo 22 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. del domingo 22 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. del domingo 22 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. del domingo 22 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. del domingo 22 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

En Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y el África subsahariana, “The Chosen” es un título que forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas en estos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El actor israelí-estadounidense Shahar Isaac se pone en la piel de Simón Pedro en la serie histórica "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

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